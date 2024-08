Heute wenden wir unseren Blick nach Osten und widmen uns der charmanten Hafenstadt Cala Rajada auf der malerischen Insel Mallorca. Mit ihrer spektakulären Lage und der einzigartigen Mischung aus Sonnenlicht und Meeresbrise ist diese Küstenstadt immer wieder faszinierend zu betrachten, doch heute hat der Himmel ein kleines Geschenk für uns in Form von erfrischendem, leichtem Regen. Mit einer Wolkendecke von ganzen 99% und der Regenwahrscheinlichkeit von 20% sollten Sie am besten Ihren Regenschirm nicht vergessen.

Temperatur: von angenehm wärm bis tropisch

Beginnen wir mit der Frage, die uns alle beschäftigt: Wie warm ist es denn eigentlich? Wir beginnen den Tag bereits mit angenehmen 25,04°C, was für einen perfekten Start in den Morgen sorgt. Im Laufe des Tages können wir dann auf maximal 27,31°C hoffen, eine Temperatur, die ohne Frage einen Sprung ins kühle Nass rechtfertigt. Am Nachmittag hält sich das Thermometer bei rund 26,81°C, um schließlich nach Sonnenuntergang auf immer noch angenehme 25,91°C abzukühlen.

Das thermische Gefühl: eine Brise wärmer

Aber wie fühlt es sich eigentlich an? Morgens dürfen Sie mit einem thermischen Gefühl von 25,86°C rechnen. Das mag auf den ersten Blick als kleiner Unterschied erscheinen, doch das thermische Empfinden kann je nach Wetterbedingungen stark variieren. Über den Tag klettert das thermische Gefühl sogar auf bis zu 28,7°C, sinkt am Nachmittag leicht auf 28,47°C und beträgt in der Nacht 26,51°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der launige Wind

Doch das Wetter besteht nicht nur aus Temperatur und Regen. Unser treuer Begleiter, der Wind, zeigt sich heute gemäßigt und weht mit 4,4m/s aus Richtung 80°. Er kann allerdings Böen von bis zu 6,92m/s erreichen. Der Luftdruck liegt bei soliden 1013 hpa, und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Prozentsatz von 67. Sowohl der Luftdruck als auch die Luftfeuchtigkeit sind in einem normalen Bereich und sollten keine Unannehmlichkeiten bereiten.

Ob Sie sich nun dem Rauschen des Meeres hingeben oder die belebten Straßen von Cala Rajada erkunden, lassen Sie diesen Tag zu Ihrem ganz persönlichen Erlebnis werden. Packen Sie Ihre Sonnenbrille, Ihren Regenschirm und genießen Sie die Vielfalt, die das Wetter in Cala Rajada uns heute zu bieten hat.