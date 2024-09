Willkommen bei Ihrem täglichen Wetterbericht für Cala Millor, wirf einen Blick auf das aktuelle Wettergeschehen am 2. September 2024. Unser wunderschöner Urlaubsort auf Mallorca bietet heute überwiegend bewölktes Wetter, aber keine Angst, keine Regenwahrscheinlichkeit erwähnt. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sonnenbrille und Sonnencreme griffbereit haben, denn trotz bewölktem Himmel sollten wir die Strahlen der Sonne nicht außer Betracht lassen.

Temperatur-Highlights des Tages

Beginnen wir mit dem Wichtigsten: den Temperaturen. Die heutige minimale Temperatur liegt voraussichtlich bei angenehm milden 24.1ºC, während sie am Nachmittag auf einen Höchstwert von 26.49ºC ansteigt. Das sind perfekte Temperaturen, um die Schönheit dieser wunderbaren Insel zu genießen. Am Morgen erwarten uns 24.1ºC, am restlichen Tag erleben wir eine leichte Klimaerwärmung mit 26.29ºC am Tag und 25.79ºC am Nachmittag, während die nächtliche Ruhe mit 24.54ºC erwartet wird.

Gefühlte Temperatur und ihre Relevanz

Neben den tatsächlichen Temperaturen spielt auch die gefühlte Temperatur eine entscheidende Rolle, insbesondere wenn man den Tag draußen verbringt. Morgens erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 24.65ºC. Im Laufe des Tages, tagsüber und am Nachmittag, steigt diese auf 26.29ºC bzw. 26.25ºC. Für die Nachtstunden setzen wir eine angenehme gefühlte Temperatur von 25.03ºC voraus.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - der Rest der Geschichte

Nun zu den weniger spürbaren, aber ebenso wichtigen Aspekten unseres Wetterberichts. Der Atmosphärendruck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 70%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.38m/s in Richtung 57º wehen, wobei Böen von bis zu 5.9m/s auftreten können. Die Wolkendecke hängt bei 66%, aber eine Regenwahrscheinlichkeit ist bisher nicht vorausgesagt.

So sieht unser Wetterbericht für Cala Millor am 2. September 2024 aus. Genießen Sie Ihren Tag auf unserer traumhaften Insel.