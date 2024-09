Bereiten Sie sich auf einen überwiegend bewölkten Tag in Santa Ponsa, Mallorca, vor. Mit milden Temperaturen, die zwischen angenehmen 24.47ºC und 28.07ºC variieren, bietet der Tag komfortable Verhältnisse für zahlreiche Aktivitäten im Freien. Lassen Sie uns in die Einzelheiten des Wetters eintauchen, um Ihnen einen umfassenderen Überblick darüber zu geben, was Sie erwartet.

Temperaturen durch den Tag Heute starten wir den Morgen bei milden 24.47ºC, und im Laufe des Tages erwarten wir eine Hochtemperatur von rund 27.59ºC. Die Temperaturen sinken am Nachmittag leicht auf 27.27ºC ab und in der Nacht beträgt die Temperatur dann angenehme 25.14ºC. Obwohl es bewölkt bleibt, sind dies ideale Bedingungen, um die Insel zu erkunden und die vielen Aktivitäten, die Santa Ponsa zu bieten hat, zu genießen. Gefühlte Temperaturen Obwohl die Temperaturen relativ mild sind, ist es interessant zu sehen, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 24.96ºC, tagsüber bei 29.15ºC, nachmittags bei 28.86ºC und nachts erfreulicherweise bei kühlen 25.82ºC. Diese angenehme coole Brise trägt zu einem bequemen Gefühl bei, selbst während der heißesten Zeiten des Tages. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen gehören zu den entscheidenden Faktoren, die das Wetter beeinflussen. Hinsichtlich des Luftdrucks haben wir einen stabilen Wert von 1013 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 63%. Der Wind kommt aus der Richtung 278º und zeigt mittlere Geschwindigkeiten von 3.34m/s, mit Böen, die bis zu 4.98m/s erreichen. Die Wolkendecke liegt bei 83%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 4% sehr gering. Alles in allem erwartet Santa Ponsa trotz der Bewölkung ein angenehmer Tag. Vergewissern Sie sich, dass Sie gut vorbereitet sind und genießen Sie Ihren Tag in diesem charmanten Stück vom Paradies!