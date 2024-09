Wir bringen heute wieder die aktuellsten Neuigkeiten für all diejenigen, die das Wetter in Palma, Mallorca, am 06. September 2024 beobachten. Unter einem klaren Himmel wird es ein angenehmer Tag sein, der einen Genuß der herbstlichen Sonnenstrahlen garantieren wird. Die spanische Insel erwartet eine minimale Temperatur von 21.29ºC und eine maximale Temperatur von 29.16ºC. Am Morgen, am Tag, am Nachmittag und in der Nacht bleiben die Temperaturen angenehm und variieren leicht um den Durchschnittswert.

Laue Temperaturen Trotz des Herbstes erfreut uns die Balearen-Insel Palma mit einem frischen und lebhaften Morgen, wobei die erwartete Temperatur bei 21.29ºC liegt. Mit der steigenden Sonne erreicht der Urlaubsort mittags ein Maximum von schätzungsweise 28.26ºC und hält diese Temperatur bis zum Nachmittag. Dafür dürfen wir uns auf einen milden Abend freuen, bei dem das Thermometer auf rund 24.45ºC sinkt, was ein idealer Zeitpunkt für eine abendliche Strandwanderung sein könnte. Thermisches Gefühl: Die subtile Weisheit der Empfindung Nun, werfen wir einen Blick auf das thermische Gefühl, das sich morgens auf etwa 21.56ºC einpendelt. Ein Spaziergang entlang der belebten Strandpromenade könnte genau das Richtige sein, um den Tag zu beginnen. Im Laufe des Tages klettern die Werte auf 29.84ºC und später, am Nachmittag, auf 29.96ºC. Allerdings sinken sie nachts angenehm auf 25.33ºC, was ideale Bedingungen für eine entspannende Nacht im Freien unter dem klaren Himmel bietet. Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Naturgewalten in Harmonie Die Meteorologen sagen uns, dass der atmosphärische Druck ungefähr bei 1008 hPa liegen wird, während der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit auf etwa 60% steigt. Für die Segler unter uns - der Wind wird eine Geschwindigkeit von 6.14m/s aus Richtung 132º haben, mit Böen von bis zu 7.07m/s. Es gibt nur eine geringe Wolkendecke von 10%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist praktisch null. Ein ausgezeichneter Tag, um draußen zu sein und die vielseitige Insel zu erkunden. Zusammenfassend erwarten wir einen klaren Himmel mit angenehmen Temperaturen und sanften Winden. Ein perfekter Tag für Wanderungen, Sonnenbaden oder eine gemütliche Dämmerungsstunde auf einer Terrasse in Palma, der wunderschönen Hauptstadt von Mallorca.