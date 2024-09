Wir begrüßen Sie zu unserer Wetterprognose für Santa Ponsa, diesem kleinen Paradies auf Mallorca, für den kommenden 06. September 2024. Der Himmel wird uns an diesem besonderen Tag ein gemäßigt bewölktes Wetter zeigen, eine perfekte Gelegenheit, um die Schönheit dieser Gegend zu erkunden und den Schatten zu genießen, den die Wolken uns bieten. Lassen Sie uns die Details genauer betrachten.

Temperaturspanne

Die Temperaturen in Santa Ponsa bleiben am 06. September angenehm warm. Unsere Vorhersagen deuten auf eine minimale Temperatur von 22.43ºC und eine maximale Temperatur von 27.76ºC hin. Der Morgen beginnt mit sanften 22.43ºC, während der Tag mit 26.74ºC etwas heißer wird. Den Höhepunkt erreicht das Thermometer am frühen Nachmittag mit 26.61ºC und sinkt dann abends auf immer noch angenehme 25.31ºC.

Gefühlte Temperaturen

Mit einer Luftfeuchtigkeit von 70% fühlt sich unsere Haut über den Tag verteilt etwas wärmer an als die reale Temperatur. So wird uns am Morgen eine gefühlte Temperatur von 22.77ºC begleiten, während sie tagsüber auf 28.43ºC steigt. Der Nachmittag wird mit einer gefühlten Temperatur von 26.61ºC etwas abkühlen und in der Nacht wird es auf 26.22ºC absinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den 06. September beträgt 1008 hPa. Die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 70%, was ein angenehmes Meer- und Landklima reflektiert. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.96m/s aus Richtung 137º und kann Böen von bis zu 8.05m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 35%, was die Chancen auf Niederschläge bei 0 hält.

Genießen Sie den Tag in Santa Ponsa und vergessen Sie nicht, immer ein Auge auf die Wetterupdates zu halten. Bleiben Sie sicher und haben Sie Spaß!