In Palma erwartet uns am 7. September 2024 ein Tag mit leichtem Regen, welche die Insel mit angenehmen Temperaturen begrüßt. Obwohl ein Wasserfall nie das Sinnbild von Glückseligkeit ist, sollte man nicht vergessen, dass er auf Mallorca, vor allem in den Sommermonaten, einer erfrischenden Brise gleichkommt. Morgen werden wir einen schönen Morgen mit Temperaturen um 22,54ºC haben, und im Laufe des Tages wird das Thermometer auf bis zu 29,1ºC steigen. Das Wetter wird ab dem Nachmittag etwas mit 27,25ºC sinken und in der Nacht wird es 25,64ºC erreichen.

Die Temperaturen des Tages Mallorca ist bekannt dafür, uns mit seinem milden und angenehmen Klima zu überraschen. Morgen rechnen wir mit einer Minimaltemperatur von 22,54ºC und einer erfrischenden Maximaltemperatur von 29,27ºC. Am Vormittag erwarten wir eine gemäßigte Temperatur von 22,54ºC, die im Laufe des Tages auf 29,1ºC steigen wird. Mit Einbruch der Dunkelheit wird es etwas kühler, wir erwarten 25,64ºC. Die gefühlten Temperaturen Nicht immer sagen uns die Zahlen die Wahrheit, und im Falle des Wetters ist das thermische Gefühl manchmal wichtiger als die eigentlichen Temperaturen. Morgen erwarten wir am Morgen ein thermisches Gefühl von 23,07ºC, im Laufe des Tages wird es auf bis zu 30,32ºC steigen. Am Nachmittag sinkt das thermische Gefühl auf 28,57ºC, und in der Nacht können wir eine gemütliche 26,06ºC erwarten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Druck und die Luftfeuchtigkeit haben einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und spielen eine wichtige Rolle für das Wetter. Morgen wird der atmosphärische Druck 1010 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit wird bei 54% liegen. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 5,59 m/s aus Richtung 215º haben, mit Böen, die 6,56 m/s erreichen können. Die Wolkendecke wird 15% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit wird bei 28 liegen.