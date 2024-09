Die schöne Stadt Sóller auf der beliebten Ferieninsel Mallorca erlebt am 7. September 2024 ein wechselhaftes Wettergeschehen. Mit leichtem Regen und sommerlichen Temperaturen bringt der Tag ein angenehmes respektive gemischtes Wetterbild. Im Laufe des Tages reichen die Temperaturen von minimalen 21.95ºC bis hin zu einer Höchsttemperatur von 31.14ºC. Trotz der Regenschauer bleibt die Atmosphäre recht frisch und angenehm.

Temperaturverlauf des Tages

Beginnen wird der Tag mit einer morgendlichen Temperatur von 21.95ºC, die sich im Laufe des Tages bis auf 30.83ºC steigern wird. Auf dem Nachmittag wird etwas Abkühlung erwartet, mit einer Temperatur von 28.16ºC. Mit Einbruch der Nacht sinkt das Thermometer weiterhin leicht auf 26.68ºC. Trotz Regen bietet der Tag somit ein angenehm warmes Klima.

Gefühlte Temperaturen in Sóller

Wie wir alle wissen, spielt nicht nur die tatsächliche, sondern auch die gefühlte Temperatur eine große Rolle in unserem täglichen Wohlbefinden. Diese liegt am Morgen bei 22.45ºC und steigt tagsüber auf 30.69ºC an. Am Nachmittag fühlt es sich bei 29.13ºC weiterhin angenehm warm an. Auch nachts bleibt es mit einer gefühlten Temperatur von 27.75ºC mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Trotz der milden Temperaturen und des leichten Regens, bleibt der atmosphärische Druck mit 1010 hPa relativ stabil. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 40%, was das Wetter trotz des Regens nicht zu schwül erscheinen lässt. Der frische Wind aus Richtung 234º bläst mit einer Geschwindigkeit von 4.9m/s und kann in Böen bis zu 6.37m/s erreichen. Daher sollten besonders windanfällige Personen entsprechende Vorkehrungen treffen.

Insgesamt gesehen ist also ein Tag mit sommerlichen Temperaturen und leichtem Regen in Sóller zu erwarten, der durch mäßigen Wind und angemessene Luftfeuchtigkeit ergänzt wird. Mit einer bedeckten Wolkendecke von 19% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 22% bleibt der Tag somit weitgehend freundlich und angenehm.