Heute wird Santa Ponsa, einer der begehrtesten Orte auf Mallorca, von leichtem Regen besucht. Mit einer angenehmen Temperaturspanne von minimal 23.83ºC bis maximal 27.95ºC ist es trotz der Feuchtigkeit ein perfekter Tag, um die Insel zu erkunden. Aber lassen Sie uns das Wetter genauer unter die Lupe nehmen.

Die Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Der Morgen in Santa Ponsa startet mit erwarteten 23.83ºC, was die perfekte Voraussetzung für einen gemütlichen Start in den Tag bietet. Am Tag wird die Quecksilbersäule bei ca. 27.77ºC stehen, aber mit einem leichten Absinken der Temperatur auf etwa 27.25ºC am Nachmittag. In der Nacht wird die Temperatur auf angenehme 25.83ºC fallen. Hierbei handelt es sich um Temperaturen, die die Inselliebhaber sehr schätzen werden.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Nicht zu vergessen, gerade in Küstenregionen können die gefühlten Temperaturen oft von den tatsächlichen abweichen. Der morgendliche Spaziergang zum Strand wird sich anfühlen wie eine frische 24.41ºC . Am Tag werden Sie mit einer gefühlten Temperatur von 29.43ºC rechnen, die auch am Nachmittag mit 28.57ºC weiter bestehen bleibt. Die Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 26.32ºC mit sich bringen - absolut perfekt, um die Nachthimmel von Santa Ponsa zu genießen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Heute erwartet uns ein Atmosphärendruck von 1010 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 63%. Bezüglich des Windes rechnen wir mit einer Geschwindigkeit von 5.07m/s in Richtung 210º und Böen bis zu 6.17m/s. Trotz der leicht erhöhten Windgeschwindigkeit bleibt das Wetter angenehm und lädt zum Verweilen im Freien ein.

Obwohl die Wolkendecke nur 11% beträgt, besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 43%. Daher empfehlen wir, immer einen Regenschirm dabei zu haben, wenn Sie Santa Ponsa heute erkunden möchten.