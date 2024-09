Jetzt ist es Zeit, die Regenschirme rauszuholen. Cala Rajada, einer der beliebtesten Urlaubsorte auf der idyllischen Baleareninsel Mallorca, steht eine regnerische Periode bevor. Mit mäßigem Regen und kompletter Wolkendecke, es verspricht, ein gemäßigter, aber nasser Tag zu werden.

Die Temperaturen des Tages

In Anbetracht der Regenvorhersage ist es tröstlich, dass die Temperaturen immer noch warm bleiben. Mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 23.13ºC und einer maximalen von 26.18ºC, bleibt der Tag trotz des Regens relativ mild. Am Morgen kann man eine Temperatur von 24.54ºC erwarten, gefolgt von 24.24ºC am Tag. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 24.05ºC und am späten Abend auf 23.45ºC.

Das gefühlte Wetter

Das Thermometer zeigt eine Sache an, aber wir alle wissen, dass das, was wir wirklich fühlen, oft das entscheidende ist. Morgen wird sich das Wetter wie 25.01ºC anfühlen, während es sich tagsüber und am Nachmittag leicht kühler anfühlt, mit gefühlten Temperaturen von etwa 24.86ºC und 24.68ºC. In der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer auf 24.12ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein weiterer wichtiger Indikator für das Wetter ist der atmosphärische Druck, der morgen voraussichtlich 1012 hPa beträgt. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 82% liegen, was ziemlich hoch ist und zusammen mit der Regenwahrscheinlichkeit von 100%, einen ziemlich nassen Tag vorhersagt. Der Wind wird beachtliche 7.89m/s aus Richtung 168º wehen, mit Böen, die bis zu 8.51m/s erreichen können. Passen Sie also auf Ihren Regenschirm auf!