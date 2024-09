Wir begrüßen alle Sonnenanbeter und Wetterenthusiasten zu unserem detaillierten Wetterbericht für Sóller am 10. September 2024. Heute erwartet Sie ein strahlender Tag unter einem klaren Himmel. Mit Temperaturen, die zwischen angenehmen 20.34ºC und warmen 26.02ºC variieren, wird es definitiv ein Tag zum Genießen sein.

Temperaturverlauf durch den Tag

Heute Morgen startet der Tag mit einer angenehmen Temperatur von 20.42ºC. Während die Sonne aufsteigt, erwärmt sie die Stadt auf einen angenehmen Höhepunkt von 25.21ºC am Tag. Während des Nachmittags können wir eine leichte Abkühlung auf 23.6ºC erwarten, bevor die Temperatur nachts auf 21.2ºC absinkt.

Fühlen sich die Temperaturen anders an?

Die wahrgenommenen Temperaturen variieren nur geringfügig von den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen erwartet Sie ein thermisches Gefühl von 20.5ºC, während die wahrgenommene Höchsttemperatur am Tag etwas über der gemessenen Temperatur liegt und bei etwa 25.25ºC liegt. Am Nachmittag lassen 23.74ºC das Wetter angenehm erscheinen, während die gefühlten Temperaturen in der Nacht auf 21.62ºC sinken.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere wissenschaftlichen Instrumente messen einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 56%. In Bezug auf den Wind haben wir heute leichte Brisen mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 4.91m/s, die aus 311º wehen, mit Böen, die bis zu 6.7m/s erreichen können.

Abschließend bestätigen wir, dass es keine Regenwahrscheinlichkeit gibt und die Wolkendecke lediglich 4% beträgt. Genießen Sie den sonnigen Tag in Sóller!