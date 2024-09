Es ist ein typischer Herbsttag in Palma, Mallorca: Die Einwohner und Besucher begrüßen den Tag mit einem möglichem Regenschauer, jedoch scheinen die Wetterbedingungen den Inselzauber nicht zu trüben. Mit Temperaturen, die zwischen 17,37 und 20,96 Grad schwanken und einem spürbar milden Wind, präsentiert sich der 13. September als ideales Wetter für alle, die das Innenleben dieser wunderbaren Inselstadt erkunden möchten.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Mit einem leichtem Regen, der den Tag begleitet, erwarten wir morgens um die 18,2 Grad. Im Verlauf des Tages klettert das Thermometer auf bis zu 19,94 Grad, bevor es zum Nachmittag wieder auf 19,81 Grad abfällt. Mit Beginn der Nacht kühlt es sich weiter ab und erreicht schließlich ein Minimum von 17,37 Grad.

Gefühlte Temperaturen - ein Faktor von Komfort

Ein Aspekt, der unsere Wahrnehmung des Wetters erheblich beeinflusst, ist die gefühlte Temperatur, die meist durch den Wind beeinflusst wird. Morgen werden Sie eine gefühlte Temperatur von etwa 17,85 Grad erleben, die im Laufe des Tages auf 19,63 Grad ansteigt und am frühen Abend wieder auf 19,57 Grad absinkt. In der Nacht fühlt es sich auf der Haut schließlich wie 17,12 Grad an.

Die Rolle von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei 1020 hPa, während die Luftfeuchtigkeit ein Niveau von 63% erreicht. Der Wind bläst mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4,4 m/s und erreicht in Böen bis zu 6,99 m/s - und das in Richtung 83 Grad. Der Himmel wird zu etwa 73% bedeckt sein, was dem Tag ein eher wolkiges Aussehen verleiht. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt satte 97% - also vergessen Sie Ihre Regenschirme nicht, wenn Sie Ihre Häuser verlassen.

Alles in allem könnte dieser leichte Regen als willkommene Abwechslung von der oft trockenen Hitze des mallorquinischen Sommers betrachtet werden. Egal, ob Sie vorhaben, die herrliche Architektur der Stadt zu erkunden, in einem gemütlichen Café zu sitzen oder einfach nur die faszinierende Atmosphäre von Palma zu genießen - dieser Tag verspricht, in Erinnerung zu bleiben.