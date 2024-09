Die Bewohner von Santanyí auf unserer malerischen Insel Mallorca können sich auf einen etwas regnerischen Tag einstellen. Laut Wettervorhersage werden wir morgen, den 13. September 2024, einen leicht verregneten Tag mit milden Temperaturen im Bereich von fast 19 bis gut 20 Grad Celsius erleben. Außerdem erwarten uns eine hohe Bewölkung und eine mäßige Windstärke. Nun gehen wir ins Detail.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Die Temperaturen

Der Morgen begrüßt uns mit milden 19.27°C, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 19.86°C erwärmen werden. Zum Nachmittag kühlt es leicht auf 19.81°C ab, und bei Einbruch der Nacht können wir mit Temperaturen um die 19.38°C rechnen. Die Temperaturen bleiben also durchweg überraschend stabil.

Vom Gefühl her: Die gefühlten Temperaturen

Wie es sich für uns anfühlen wird, ist genauso wichtig wie die tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen wird das Thermometer zwar 19.27°C anzeigen, aber es wird sich eher wie 18.98°C anfühlen. Dieses "gefühlte" Thermometer wird tagsüber auf 19.49°C steigen und am Nachmittag seinen Höhepunkt mit 19.6°C erreichen. In der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer dann auf kühle 18.91°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die atmosphärischen Bedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen sind ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Wetterberichts. Unsere Messungen zeigen einen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 61%. Der Wind wird aus Richtung 68° mit einer Geschwindigkeit von 7.44m/s wehen. Es sind also mäßige Böen zu erwarten, die ebenfalls eine Geschwindigkeit von 7.44m/s erreichen werden. Der Himmel bleibt mit einer Wolkendecke von 97% stark bewölkt, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 98% sehr hoch.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der morgige Tag in Santanyí auf Mallorca zwar regnerisch, aber mit milden Temperaturen und mäßigem Wind recht angenehm wird. Ziehen Sie also Ihre wasserfeste Jacke über und genießen Sie den mallorquinischen Herbst in vollen Zügen!