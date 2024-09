Ein prachtvoller Tag erwartet uns am 15. September 2024 in Cala Rajada, einem der beliebtesten und malerischsten Orte auf unserer schönen Insel Mallorca. Ein klarer Himmel ohne Wolken prägt das Wetterbild, während die Temperaturen angenehm zwischen 18,68 ºC und 23,81 ºC variieren. Die Luft weht sanft, schafft eine idyllische Szene und lädt Sie dazu ein, den Tag draußen zu verbringen.

Eine genaue Betrachtung der Temperaturen

Am Morgen sollten wir 18,84ºC erwarten und es wird ein relativ kühler Start in den Tag. Mit dem Sonnenaufgang erwärmt sich die Atmosphäre und wir erreichen mittags rund 22,53ºC. Am Nachmittag können wir das Thermometer auf bis zu 23,54ºC klettern sehen, bevor es in der Nacht auf angenehme 22,43ºC sinkt.

Die gefühlten Temperaturen – wie werden Sie sich wirklich fühlen?

Die tatsächlichen Temperaturen sind jedoch nur ein Teil des Gesamtbildes. Lassen Sie uns über die gefühlten Temperaturen sprechen. Morgens werden Sie sich bei einer Temperatur von 18,37ºC wohl fühlen. Mit der Mittagssonne spüren Sie einen moderaten Anstieg der Wärme auf 21,91ºC. Am Nachmittag bleibt die Behaglichkeit mit einer gefühlten Temperatur von 23,49ºC bestehen. Die Nachtkühle wird mit einer gefühlten Temperatur von 22,3ºC angenehm mild sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die verborgenen Faktoren

Die subtilen Elemente des Wetters spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle dabei, wie sich der Tag anfühlt. Der Atmosphärendruck bleibt stabil bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei mäßigen 41%, das ist relativ trocken und fördert ein sehr angenehmes Klima. Mit einem Wind von 5m/s, der aus einer Richtung von 4º weht und Böen bis zu 4,41m/s, wird es eine sanfte Brise geben, die zur Allgemeinwohlfühl-Atmosphäre des Tages beiträgt. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, also können Sie unbesorgt Ihre Freizeitaktivitäten im Freien planen. Insgesamt ist der 15. September in Cala Rajada ein idealer Tag, um das Beste aus unserer traumhaften Insel Mallorca zu genießen. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme mitzunehmen, da der klare Himmel eine hohe UV-Strahlungsintensität bedeutet. Genießen Sie die warmen Temperaturen, die schöne Meeresbrise und den strahlend blauen Himmel!