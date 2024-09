Ein wechselhafter Tag erwartet uns, liebe Mallorca-Urlauber und Einheimische, in Palma am heutigen 17. September 2024. Mit leichtem Regen und einer Wolkendecke von 71% dürfen wir wohl kaum mit viel Sonnenschein rechnen. Doch lassen Sie sich davon nicht den Tag verderben. Die Temperaturen bleiben mild und einladend, ideales Wetter also, um Palma in all seiner Pracht zu erkunden.

Temperaturbereiche des Tages Heute Morgen starten wir mit einer frischen, jedoch nicht kühlen Temperatur von 18.94ºC. Die Quecksilbersäule steigt am Tag auf angenehm warme 23.68ºC an, ehe sie am Nachmittag auf 21.27ºC zurückgeht. Zum Abend hin können wir mit 19.29ºC rechnen. Als Höchsttemperatur des Tages zeichnet sich also 24.42ºC ab. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Mittels unterschiedlicher instrumentenbasierter Messungen können wir feststellen, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Heute Morgen liegt die gefühlte Temperatur bei 18.69ºC, am Tag dann bei 23.51ºC. Am Nachmittag werden uns 21.1ºC suggeriert, und in der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer auf 19.15ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Einige mögen es bemerken, andere weniger: Der atmosphärische Druck beträgt heute 1013 hPa. Unsere Messinstrumente verzeichnen eine Luftfeuchtigkeit von 54%. Dazu gesellen sich Winde mit einer Geschwindigkeit von 4.3 m/s aus Richtung 79º und Böen von 5.42 m/s. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 98% sehr hoch, also vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht. Wir hoffen, Sie sind gut gerüstet für das heutige Wetter in Palma und genießen Ihren Tag trotz des kleinen Schauers. Bleiben Sie sicher und passen Sie auf sich auf. Wir melden uns morgen mit den neuesten Updates zum Wetter auf Mallorca.