Der heutige Tag bietet uns in Cala Millor ein typisches Herbstszenario. In der Wettervorhersage steht mäßiger Regen auf der Tagesordnung, welcher den gesamten Tag über präsent sein wird. Bei einer bedeckten Wolkendecke von 99% ist die Regenwahrscheinlichkeit hoch, mit einer Wahrscheinlichkeit von 93%. Damit bietet der heutige Wetterbericht ausreichend Gelegenheit, die Insel in ihrem feucht-fröhlichen Gewand zu erleben.

Temperaturen über den Tag Die minimale Temperatur für den heutigen Tag beträgt 18.2 Grad Celsius und wird bis zu einer maximalen Temperatur von 21.37 Grad Celsius steigen. Am Morgen wird eine Temperatur von 19.21 Grad Celsius erwartet, die sich im Laufe des Tages auf 21.03 Grad Celsius erhöht. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 20.9 Grad Celsius, bevor sie in der Nacht wieder auf 19.83 Grad Celsius abfällt. Gefühlte Temperaturen den ganzen Tag über Die gefühlten Temperaturen liegen heute Morgen bei 19.09 Grad Celsius. Im Laufe des Tages fühlt es sich bei 20.81 Grad Celsius etwas wärmer an. Am Nachmittag bleibt die gefühlte Temperatur fast unverändert bei 20.64 Grad Celsius, bevor sie in der Nacht auf 19.62 Grad Celsius abfällt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre in Cala Millor ist heute von einem Luftdruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62% geprägt. Für alle Windliebhaber, der Wind wird heute mit einer Geschwindigkeit von 6.81 m/s wehen und kommt aus einer Richtung von 26 Grad mit Böen von bis zu 7.74 m/s. Obwohl der Wetterbericht heute wenig Sonnenschein verspricht, bietet Cala Millor immer noch zahlreiche Möglichkeiten, um diesen herbstlichen Tag zu genießen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag bei jeder Wetterlage!