Den Bewohnern und Gästen von Port d'Andratx wird am 18. September 2024 eine Wolkenpracht geboten. Mit einer Wolkendecke von 81% ist das Wetter zwar überwiegend bewölkt, doch erscheint dadurch das mallorquinische Kleinod in einem ganz anderen, nahezu malerischen Licht. Dabei bleibt der Regenschirm getrost im Urlaubsgepäck, denn die Regenwahrscheinlichkeit bleibt an diesem Tag gänzlich aus.

Temperaturdaten für den Tag

In ihrer ganzen Vielfalt zeigen sich die Temperaturen in Port d'Andratx am 18. September. Dabei erreicht das Thermometer minimale Temperaturen von angenehmen 19,94ºC und zeigt uns im Höchstfall warme 22,9ºC an. Im Laufe des Tages erwarten uns am Morgen 20,14ºC , am Tag 21,92ºC, am Nachmittag 22,9ºC und in der Nacht 20,75ºC. Gemäßigt und perfekt für sämtliche Urlaubsaktivitäten - ob Strandbesuch oder Sightseeing.

Gefühlte Temperaturen für die Port d'Andratx-Besucher

Nicht zu vernachlässigen sind die gefühlten Temperaturen, die einen oft verlässlicheren Einblick in das Wettergeschehen geben als das Thermometer selbst. Unser Gefühl sagt uns morgens 20,01ºC, am Tag 21,71ºC, nachmittags dann 22,76ºC und auch in der Nacht 20,66ºC. Die gefühlten und tatsächlichen Temperaturen liegen also nah beieinander und garantieren Ihnen ein stimmiges Wettererlebnis.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Details für Wetter-Enthusiasten

Die umfassende Wetterbeschreibung wäre ohne Details zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind natürlich nicht komplett. Der Atmosphärendruck beträgt 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 59% relativ in Grenzen. Für eine angenehme Brise ist ebenfalls gesorgt, denn der Wind weht mit 4,85m/s aus 77º Richtung und bietet uns Böen von bis zu 5,38m/s. So lässt es sich himmlisch in Port d'Andratx.