Die Wetteraussichten für Santa Ponsa, präsentiert von Ihrer vertrauten lokalen Wetterstation, kündigen für den 18. September 2024 ein überwiegend bewölktes Klima an. Mit minimalen Temperaturwerten um die 18,41ºC und maximalen Hochs von 23,03ºC wird ausgebauter Schatten heute durchaus geschätzt werden.

Tag der Temperaturschwankungen

Mit dem Anbruch des Morgens erwartet uns eine angenehme Temperatur von 18,44ºC, die über den Tag bis auf maximal 22,45ºC ansteigt. Am Nachmittag hält sich die Temperatur stabil mit 22,32ºC, bevor sie in der Nacht auf ein kühleres 19,28ºC abfällt. Packen Sie einen leichten Pulli ein, falls Sie planen, den Abend draußen zu verbringen.

Gefühlte Temperaturen begünstigen Aktivitäten im Freien

Das thermische Gefühl bleibt heute unterhalb der tatsächlichen Temperaturen. Morgens erwarten uns gefühlt milde 18,3ºC, während am Tage und am Nachmittag ein angenehmes 22,13ºC bzw. 22,1ºC registriert wird. In der Nacht wird uns das Thermometer ein Gefühl von frischen 19,17ºC vermitteln.

Zuverlässige Wetterbedingungen mit leichtem Wind

Bezüglich der atmosphärischen Bedingungen hat uns der Wettergott eine Mischung aus Druck und Feuchtigkeit beschert. Mit einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 53% bleibt das Wetter stabil. Wir können zudem eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5.22m/s aus Richtung 69º und Böen mit bis zu 6.58m/s erwarten.

Die Wolkendecke wird sich bei etwa 74% stabilisieren, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 bleibt, was bedeutet, dass wir vermutlich einen trockenen Tag vor uns haben. Genießen Sie den Tag in Santa Ponsa und seien Sie sicher, dass wir uns bemühen, Sie mit den aktuellsten und genauesten Wetterinformationen zu versorgen.