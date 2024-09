Zwischen den wunderschönen Stränden von Mallorca erwartet Cala Rajada am heutigen 19. September 2024 ein recht gemäßigter Tag. Mit einer Wolkendecke von 47% herrscht eine mäßige Bewölkung, die den Himmel zwischendurch auflockert und für Abwechslung sorgt. Die gute Nachricht für unsere Freunde, die sich vor Regen scheuen: die Wahrscheinlichkeit, dass es heute nass wird, liegt bei quasi null!

Temperaturentwicklung während des Tages

Die Temperaturen bewegen sich in angenehmen Höhen. Wir beginnen den Tag mit milden 19,77ºC am Morgen. Tagsüber steigt das Thermometer auf ca. 21,6ºC an, und auch der Nachmittag zeigt mit 21.59ºC kaum eine Veränderung. Die Nacht präsentiert sich mit frischen 20,86ºC als idealer Schlafbegleiter. Der Temperaturhöhepunkt wird bei 21,86ºC liegt. Also nichts wie raus an den Strand!

Gefühlte Temperaturen - Komfortzone

Auch das thermische Empfinden bleibt im humanen Bereich. Morgens fühlt es sich an wie 19,66ºC, während des Tages wie 21,43ºC und am Nachmittag wie 21,48ºC. Die Nacht bringt uns ein Gefühl von 20,75ºC. Das sind ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder ein Abendessen auf der Terrasse.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aus meteorologischer Perspektive offenbart der heutige Tag keine Überraschungen. Der Atmosphärendruck hält sich mit 1015 hPa im gewöhnlichen Bereich. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%, was für ein angenehmes Klima sorgen sollte. Beim Wind werden wir mit 6,6m/s aus Richtung 87º und Böen von 6.46m/s nicht ganz verschont bleiben.

Insgesamt erwartet uns ein gemäßigter Tag in Cala Rajada, ideal um die Schönheit der Insel zu genießen. Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite und lädt zum Verweilen ein. Haben Sie also einen schönen Tag und genießen Sie das Wetter!