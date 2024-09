In Port d'Andratx erleben wir heute, am 20. September 2024, einen überwiegend bewölkten Tag mit kühlen Temperaturen, die zwischen 20.71ºC und 23.05ºC liegen. Obwohl die Sonne hinter den Wolken verborgen ist, gibt es keine Regenprognose. Die Wolkendecke beträgt 51%, was das Wetter mild für einen typischen Herbsttag auf Mallorca hält.

Genauer Überblick: Temperaturen in Port d'Andratx Die Temperaturen beginnen den Tag bei milden 20.99ºC am Morgen und erwärmen sich leicht auf ein Tagesmaximum von 22.96ºC. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 22.75ºC ab und in der Nacht sinkt das Thermometer auf angenehme 21.79ºC. Trotz der mehrheitlich bewölkten Bedingungen bleibt das Herbstwetter in Port d'Andratx gemäßigt und angenehm. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Die gefühlte Temperatur, die auch Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, liegt morgens bei 21.02ºC. Tagsüber erwärmt sie sich leicht auf 22.93ºC, bleibt am Nachmittag stabil bei 22.75ºC und kühlt nachts auf 21.8ºC ab. Trotz der wolkenverhangenen Bedingungen bleibt das Gesamtklima in Port d'Andratx komfortabel und einladend. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Port d'Andratx Die atmosphärischen Bedingungen in Port d'Andratx bleiben stabil mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 62%. Der Wind wird leicht sein mit einer Geschwindigkeit von 5.38m/s und Windböen von bis zu 6.19m/s aus der Richtung 138º. So bleibt das Wetter trotz der leichten Bewölkung angenehm und genießbar.