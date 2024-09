Willkommen zur Wettervorhersage für Santa Ponsa, Mallorca, an diesem erfrischenden 20. September. Die Insel zeichnet sich auch heute wieder durch ihr einzigartiges mediterranes Klima aus, das Reisende und Einheimische gleichermaßen erfreut. Von kühl bis warm bietet der heutige Tag eine breite Palette von Temperaturen und Wetterzuständen, so dass es praktisch für jeden etwas gibt. Heute erwartet uns ein gemäßigter bewölkerter Himmel, was einen Hauch von Dramatik in unsere sonst strahlend bunte Insel bringt.

Temperaturen Mit einer minimalen Temperatur von 19,51ºC und einer maximalen Temperatur von 23,34ºC beginnt der Tag in Santa Ponsa mit angenehm kühlen 20,08ºC am Morgen. Bis zum Mittag steigt die Temperatur auf 23,28ºC an, um einen perfekten Tag am Strand zu verbringen. Am Nachmittag kommt der Tag bei leicht abfallenden Temperaturen von 22,55ºC zur Ruhe. Die Nacht bietet dann eine angenehme Temperatur von 20,69ºC. Gefühlte Temperaturen Besonders wichtig für unser tatsächliches Empfinden sind die gefühlten Temperaturen. Unsere Sinne sagen uns, dass es morgens ebenfalls 20,08ºC ist. Tagsüber verspüren wir eine behagliche Wärme mit gefühlten 23,18ºC, während es auf den Abend mit 22,48ºC abkühlt. Die gefühlte Temperatur in der Nacht ist mit 20,64ºC geringfügig kühler. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Hier auf Santa Ponsa wartet ein atmosphärischer Druck von 1016 hPa auf uns, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt. Unser Tag wird von einem leichten Wind gekrönt, der mit einer Geschwindigkeit von 5,28m/s aus Richtung 160º weht. Man kann auch mit Böen von bis zu 5,83m/s rechnen. Trotz der bewölkten Verhältnisse liegt die Wahrscheinlichkeit von Niederschlag bei null Prozent. Genießen Sie den Tag in Santa Ponsa und lassen Sie sich von der natürlichen Schönheit der Insel verzaubern, während Sie das angenehme Wetter genießen.