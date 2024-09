Verabschieden Sie sich von der glühenden mallorquinischen Sonne – ein Tag mit leichtem Regen erwartet Sie in Santanyí am 21. September 2024. Trotzdem stehen angenehme Temperaturen auf dem Plan, die eine erfrischende Abwechslung zur sonst so heißen Mittelmeersonne bieten.

Temperaturüberblick Zwischen gemütlichen 20.64ºC im kühleren Bereich und maximalen 24.19ºC wird das Thermometer schwanken. Beginnen Sie Ihren Morgen mit milden 20.66ºC. Am Tag klettert das Quecksilber auf 23.89ºC, am Nachmittag dann auf 22.84ºC, bevor Sie Ihren Abend bei einer gemütlichen Temperatur von 23.13ºC ausklingen lassen können. Gefühlte Temperaturen Aber wie wird es sich wirklich anfühlen? Ihr Körper könnte den Tag ein wenig wärmer wahrnehmen. Morgens liegen die gefühlten Temperaturen bei 20.66ºC, steigen tagsüber dann auf 24.01ºC an. Der Nachmittag hält 23.32ºC für Sie bereit , während es nachts auf 23.56ºC ansteigt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre hält einen Druck von 1015 hPa bereit. Verknüpfen Sie das mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64% und Sie erhalten ideale Bedingungen für einen gemütlichen, regnerischen Tag. Was den Wind betrifft, so können Sie mit einer Geschwindigkeit von 6.83m/s rechnen, wobei die Böen stärker ausfallen und Geschwindigkeiten von bis zu 7.56m/s erreichen können. Die vorherrschende Windrichtung ist 101º. Eine Wolkendecke von 100% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% versprechen einen feuchten, aber dennoch angenehmen Tag in Santanyí. Genießen Sie den ungewöhnlichen mallorquinischen Regentag und lassen Sie sich vom Rhythmus des Regens sowohl beruhigen als auch beleben. Vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht!