Heute berichten wir über das Wetter in Santa Ponsa, einem geliebten Urlaubsort auf Mallorca. Die jahreszeitlich üblichen Temperaturen und wohl gemäßigtes Klima lassen leider etwas auf sich warten. Für den heutigen Tag, den 21. September 2024, wird lediglich leichter Regen vorhergesagt. Dennoch bleibt die Aussicht auf annehmbare Temperaturen und das Wetter sollte keinen größeren Einfluss auf Ihre Pläne haben.

Temperaturentwicklung über den Tag

Die Temperaturen bewegen sich heute in einer Bandbreite von angenehmen 19.46ºC bis hin zu wärmeren 25.14ºC. Früh morgens können wir bereits 19.46ºC erwarten, tagsüber steigt die Temperatur auf 24.63ºC an. Am Nachmittag kühlt es sich wieder auf 23.01ºC ab und die Nacht beginnt mit einem angenehmen 21.56ºC.

Das Thermische Gefühl

Trotz der erfrischenden Temperaturen, wird das gefühlte Wetter etwas anders sein. Morgens beginnen wir mit 19.45ºC und im Laufe des Tages erwärmt es sich auf 24.69ºC. Nachmittags erwartet uns ein thermisches Gefühl von 23.4ºC und in der Nacht können wir einen angenehmen 22.07ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck ist stabil bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 59%. Was den Wind betrifft, so können wir mit einer moderaten Brise von 6.69m/s in Richtung 128º rechnen, zusammen mit Böen von 7.47m/s. Trotz des leichten Regenwetters bleibt die Wolkendecke bei 100% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 94%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz des leichten Regens und der vollständigen Bewölkung, die Temperaturen in Santa Ponsa weiterhin angenehm bleiben. Also lassen Sie die Sonnenbrillen zuhause und nehmen Sie stattdessen einen Regenschirm mit, wenn Sie in dieser malerischen Stadt Mallorcas unterwegs sind. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Wetterupdates hier bei uns!