Einige ungemütliche Wetterbedingungen stehen für die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx an diesem 22. September ins Haus. Der Himmel ist mit einer 100% Wolkendecke bedeckt und es wurde eine lluvia de gran intensidad, also ein starkes Regenereignis vorhergesagt. Die Regenwahrscheinlichkeit für den gesamten Tagesverlauf bleibt bei hohen 100%. Doch wie wird das genau aussehen? Lesen Sie weiter, um Details zu Temperaturen, gefühlten Temperaturen und anderen wichtigen meteorologischen Fakten zu erhalten.

Temperaturprognose: milde, aber nasses Klima

Heute wird es relativ milde Temperaturen in Port d'Andratx geben. Die Mindesttemperatur liegt bei 20.67ºC und die Höchsttemperatur steigt auf 24.56ºC. Genaue Zeitraumprognosen zeigen, dass wir am Morgen 20.67ºC, am Tag 24.22ºC, am Nachmittag 24.02ºC und in der Nacht 23.4ºC erwarten können.

Wie wird sich das Wetter wirklich anfühlen?

Das gefühlte Klima, das durch die kombinierten Effekte von Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit bestimmt wird, kann oftmals vom tatsächlichen Temperaturwert abweichen. Trotz der milden Temperaturen können wir uns morgens auf ein thermisches Gefühl von 21.06ºC vorbereiten. Am Tag wird es sich anfühlen wie 24.6ºC, am Nachmittag 24.36ºC und in der Nacht 23.83ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird rund 73% betragen. Das bedeutet, die Luft wird feucht und klebrig sein - typisch für ein starkes Regenereignis. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.71m/s aus Richtung 105º und es können Böen von 4.16m/s auftreten, was unter diesen Bedingungen zu stürmischen Gefühlen führen kann.