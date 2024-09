Wir begrüßen Sie zu unserer Wettervorhersage für Cala Rajada auf Mallorca am 22. September 2024. Der Herbst zeigt sein wetterprächtiges Gesicht und bereitet uns auf intensive Niederschläge vor. An diesem Tag sollten wir die Sonnenbrillen und Strandtücher in den Schränken lassen, denn es wird einen kräftigen Regenschauer geben. Die Temperaturen versprechen uns jedoch einen milden Tag, obwohl wir voraussichtlich von einer dichten Wolkendecke bedeckt sein werden, die die Sonnenstrahlen kaum durchlässt.

Temperaturowerte: Angenehme Bedingungen trotz Regen Unsere Mindesttemperatur für den Tag liegt bei gemütlichen 20.87ºC und steigt auf angenehme 24.15ºC zur Tagesmitte. Selbst im Laufe des Nachmittags und in die Nacht hinein verspricht die Temperatur, mit Werten um die 23.22ºC, relative Wärme. Trotz der intensiven Regenfälle bleiben wir innerhalb eines Temperaturbereichs, der für die Jahreszeit üblich ist. Gefühlte Temperaturen: Was sollten wir wirklich erwarten? Die gefühlten Temperaturen sind ein wenig höher als die tatsächlichen Werte und steigen im Laufe des Tages auf 24.61ºC. Auch hier können wir uns auf einen angenehmen Tag freuen, wenn auch die Feuchtigkeit und der Regen auf unseren Plänen lasten könnten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Vollständiger Überblick Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1014 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit ist mit 76% relativ hoch. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 6.86m/s aus Richtung 121º und erreicht in Böen bis zu 7.35m/s, was einen frischen Wind zu den regnerischen Bedingungen hinzufügt. Mit einer Wolkendecke von 99% gibt es kaum eine Chance, die Sonne zu sehen, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Wir empfehlen, an diesem Tag vorsichtig zu sein, besonders beim Fahren auf nassen Straßen. Denken Sie daran, Ihren Regenschirm mitzunehmen und wasserdichte Kleidung zu tragen. Bleiben Sie trocken und sicher in Cala Rajada!