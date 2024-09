Im malerischen Urlaubsort Santa Ponsa auf Mallorca erwartet uns am 23. September 2024 ein Tag mit leichtem Regen. Trotz der Niederschläge wird es mit voraussichtlichen Temperaturen zwischen 20,63°C und 25,76°C durchaus angenehm bleiben. Der feine Regen könnte trotz der warmen Temperaturen für ein leicht erfrischendes Klima sorgen.

Temperatur Details im Tagesverlauf

Uns wird ein Tag voller variierender, allerdings stets milden Temperaturen bevorstehen: Am Morgen starten wir bei etwa 21,16°C. Über den Tag hinweg erreichen wir dann unseren Höhepunkt mit 25,27°C, wonach sich das Thermometer wieder leicht abkühlt auf 24,58°C am Nachmittag und schließlich auf 22,41°C in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Trotz der äußerlichen Bedingungen fühlen sich die Temperaturen ein wenig anders an: Der morgendliche Wert liegt bei ungefähr 21,39°C, tagsüber ist es dann mit etwa 25,31°C kaum wärmer als die tatsächliche Temperatur. Der Nachmittag bringt ein ähnliches Gefühl von 24,63°C. Am Abend sinkt das gefühlte Thermometer dann auf circa 22,51°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windlage

Zum meteorologischen Gespann gesellen sich ein Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 56%. Beide Werte sind typisch für diese Jahreszeit. Der Wind wird mit leichten 3,56 m/s wehen, wobei er aus Richtung 219° kommt und Böen mit einer Stärke von bis zu 4,16 m/s erreichen kann. Zusammenfassen lässt sich das Wetter in Santa Ponsa am 23. September 2024 als leicht regnerisch, aber mit angenehmen Temperaturen und einem milden Wind. Die Wolkendecke ist bei 8% sehr gering, trotzdem besteht mit einer Wahrscheinlichkeit von 83% eine gute Chance auf Regen. Dennoch wird es kein kalter Tag, deshalb sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen und trotzdem Ihre Urlaubsplanung genießen können. Bleiben Sie dran für weitere aktuelle Vorhersagen und passen Sie Ihre Tagesplanung gemäß dem Wetter an. Gutes Wetter für alle - das ist unser Motto in Santa Ponsa.