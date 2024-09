Das malerische Städtchen Sóller, gelegen im Herzen der malerischen Insel Mallorca, wird sich am 24. September 2024 unter einer Decke überwiegend bewölkten Himmels präsentieren. Aber keine Sorge, gemäß unseren präzisen Vorhersagemodellen bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bemerkenswert niedrig bei schmalen ein Prozent und sollte den Urlaubsgenuss nicht trüben.

Temperaturen: Ein Tag für einen gemütlichen Spaziergang

Zwar stehen uns keine Hitzerekorde bevor, aber wir erwarten dennoch angenehme Temperaturen zwischen 18.91ºC und 25.89ºC. Der Morgen beginnt frisch mit 18.91ºC, bis das Quecksilber am Tage auf rund 25.69ºC ansteigt. Am Nachmittag erhalten wir eine angenehme Abkühlung auf 23.07ºC bevor die Nacht mit moderaten 20.54ºC ausklingt. Alles in allem also ein perfekter Tag, um bei einem gemütlichen Spaziergang z.B. die botanischen Schätze des Jardí Botànic de Sóller zu erkunden.

Gefühlte Temperaturen: Angenehme Wärme den ganzen Tag

Die gefühlten Temperaturen liegen ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen, beginnend mit morgentlichen 18.87ºC. Tagsüber erwarten wir ein angenehmes Wärmegefühl von ca. 25.59ºC, gefolgt von 23.16ºC am Nachmittag. In der Nacht sollte man sich dann auf eine gefühlte Temperatur von rund 20.66ºC einstellen. Insgesamt also ein gut kalkulierbarer Tag für Ihre Garderobe.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

In Bezug auf den Luftdruck präsentiert sich Sóller mit einem stabilen Wert von 1013 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 49 Prozent, was ein angenehm trockenes Klima verspricht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.41m/s in Richtung 240º, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 7.24m/s erreichen können. Eine leichte Brise also, die für eine willkommene Erfrischung sorgen sollte. Zusammenfassend dürfen wir uns also auf einen insgesamt freundlichen Tag mit geringer Regenwahrscheinlichkeit, angenehmer Temperatur und einer erfrischenden Brise freuen.