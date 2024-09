Für alle, die in unserem schönen Alcúdia erwachen, bereiten Sie sich auf einen Tag mit überwiegenden wolkigem Himmel vor. Während die kühle Brise eine willkommene Abwechslung von den anhaltenden Sommertemperaturen bietet, hält der Wärmeschutz des wolkenbedeckten Himmels die Temperaturen mild und angenehm.

Breaking down the Temperaturen

Unsere wunderschöne Stadt an der Küste wird heute mit angenehmen Temperaturen zwischen 20.92ºC und 26.81ºC gesegnet sein. Der frühe Vogel wird in den Morgenstunden ein gemäßigtes 20.98ºC genießen, während Tagsüber die wärmenden Strahlen die Temperaturen auf 26.43ºC erhöhen. Wenn die Sonne am Himmel nachlässt, können wir am Nachmittag moderatere 24.42ºC und während der Nacht angenehme 22.61ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen im Detail

Natürlich wissen wir alle, dass die tatsächliche Temperatur nur die halbe Geschichte ist. Die gefühlten Temperaturen für heute werden sich wie folgt gestalten: Am Morgen werden Sie ein angenehmes Klima von 21.01ºC antreffen, während am Tag der Höchstwert von 26.43ºC erreicht wird. Nachmittags erwartet uns ein leicht abgekühltes Wärmegefühl von 24.51ºC und ein recht mildes 22.83ºC bei Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir haben auch den atmosphärischen Druck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 47% für Sie berechnet. Die Frischluftliebhaber unter uns können sich auf eine milde Brise freuen, mit einem Durchschnittswind von 5.93m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 8.24m/s, die aus Richtung 243º wehen. Die Wolkendecke liegt heute bei 93%, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt niedrig mit nur 8%.

Bleiben Sie mit uns für weitere Updates über das Wetter in Alcúdia, damit Sie stets die besten Entscheidungen für Ihre Tagesplanung treffen können. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme und Ihre Sonnenbrille bereitzuhalten, um sich auf jegliches Wetter vorbereiten zu können. Genießen Sie den Tag und halten Sie sich immer warm und sicher!