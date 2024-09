In der charmanten Küstenstadt Santa Ponsa behält das Wetter trotz des angesagten leichten Regens seine angenehme Milde. Mit Mindesttemperaturen von 21.02°C und einem Hoch von 25.02°C bleibt die Atmosphäre wohltemperiert und lädt zu Spaziergängen entlang des Strandes ein, natürlich ausgestattet mit Regenschirm und guter Laune.

Die Temperaturen des Tages

Beginnen wir den Tag mit erwünschten 21.2°C am Morgen, ideal für einen Kaffee auf der Terrasse, ehe das Thermometer auf 24.68°C am Mittag steigt - eine perfekte Temperatur, um die mallorquinische Gastronomie zu genießen. Im Nachmittag finden wir uns bei 23.68°C, während es in der Nacht auf 22.72°C abkühlt, genug, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Möglicherweise interessiert es Sie mehr, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt, als die nackten Zahlen. Hier sind wir von Santa Ponsa nicht enttäuscht. Am Morgen bemerken wir ein thermisches Gefühl von 21.36°C, welches auf 24.87°C mittags ansteigt. Der Nachmittag wird sich dann mit 24.04°C etwas kühler anfühlen, wohingegen die Nacht uns mit gefühlten 23.19°C erwärmen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nun zu den technischeren Aspekten unseres Wetters in Santa Ponsa. Der Atmosphärendruck liegt bei 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit erreicht ein Level von 64%. Der Wind wird seine Leichtigkeit und Frische mit 6.03m/s in Richtung 230º in unsere Stadt bringen, mit Böen von bis zu 7.4m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 83% eher hoch, was diesen leichten Regen erklärt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 59%.

Trotz der leichten Regenaussichten bleibt Santa Ponsa ein idyllischer Ort, um den Tag zu verbringen, stets eingehüllt in milde Temperaturen und begleitet von einer leichten Brise. Packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie den Charme der Stadt trotz – oder gerade wegen – der wetterlichen Bedingungen. Denn wie heißt es so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.