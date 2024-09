Liebe Leserinnen und Leser, das Wetter in Cala Rajada wird wie ein kunstvolles Gemälde mit variablen Strichen sein. Am morgigen Tag dürfen wir eine deutliche Wolkendecke mit einer Bewölkungsrate von 92% erwarten, doch die Regenwahrscheinlichkeit behält bei lediglich 24%. Auf uns warten unterschiedlichste Temperaturen von erlesen mild bis hin zu angenehm warm. Lasst uns nun einen tiefen Einblick in das Wetter für den kommenden Tag gewinnen.

Übersicht der Temperaturen

Unsere geliebte Sonneninsel wird uns wieder einmal nicht enttäuschen. Die Temperaturen werden für alle Zeiten des Tages angemessene Werte darbieten. Wir starten mit frischen 21.24°C in den Morgen, während der Höhepunkt bei gemäßigten 25.62°C am Tage liegen wird. Nicht weniger reizvoll präsentiert sich der übrige Tag mit 24.31°C am Nachmittag und schließlich 22.61°C in der Nacht. Mit minimalen Temperaturen um 21.15°C und maximalen um 26.31°C ist sicher für jeden von uns eine passende Temperatur dabei.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, kann das tatsächliche Temperaturempfinden von den gemessenen Werten abweichen. Hierzu liegen uns auch Prognosen vor: Am Morgen beträgt die gefühlte Temperatur einladende 21.35°C, während sie tagsüber auf 25.57°C ansteigt. Im weiteren Verlauf des Nachmittags gibt es eine leichte Abkühlung auf 24.39°C, um schließlich in einer geschmeidigen Nacht mit 22.88°C zu enden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Interessant für alle Freunde der meteorologischen Details sind auch die weiteren Angaben. Mit einem beachtlichen Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer moderaten Luftfeuchtigkeitsrate von 51% präsentiert sich das Wetter in seiner Gänze. Hinzu kommt eine frische Brise mit durchschnittlich 8.45m/s aus einer Richtung von 232° mit Windböen von bis zu 10.01m/s. An solch einem Tag wird also sicher jede Windmühle ihre Freude haben.

Zusammengefasst erwarten uns morgen ein bewölkter Tag mit einer reizvollen Bandbreite an Temperaturen und interessanten meteorologischen Zusätzen, die unseren Tag auf Mallorca, in Cala Rajada, abwechslungsreich gestalten werden. Wie immer gilt: Das Wetter macht nur das Beste aus dem Tag, den Rest bringt Ihr mit.