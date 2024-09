Tränen fallen vom Himmel, Mallorca zeigt sich von seiner feuchten Seite. Es wird ein leichter Regen erwartet, der sicherlich sein ganz eigenes mediterranes Ambiente zaubern wird. Wer sich also auf den Weg in die pittoreske Hauptstadt Palmas macht, sollte einen kleinen Schirm nicht vergessen. Trotz Regenschauer bleibt es mit Temperaturen zwischen 20,2ºC am Morgen und 25,94ºC am Tag angenehm warm.

Die erwarteten Temperaturen im Detail Mit dem ersten Tageslicht zeigt das Thermometer bereits angenehme 20,2ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf ein behagliches Maximum von 25,93ºC an. Doch auch am Nachmittag bleibt es weit jenseits der 20-Grad-Marke mit 23,81ºC zum Kaffee einladend mild. Der Abend zieht die Temperaturen zwar herunter, aber mit 22,44ºC bleibt es vermutlich warm genug für ein Abendessen im Freien. Das Gefühl auf der Haut Aber was nützen uns bloße Zahlen in Grad Celsius, wenn das Gefühl auf der Haut eine viel aussagekräftigere Rolle spielt? Hier können wir Entwarnung geben: Morgen erwacht man mit einem angenehmen Wärmegefühl von 20,29ºC. Am Tag erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 25,5ºC und während am Nachmittag die gefühlte Temperatur auf 23,89ºC sinkt, bleibt es am Abend bei gemütlichen 22,93ºC. Windsituation und Feuchtigkeitsverhältnis Ein frischer Wind weht quer über die Insel mit einer Geschwindigkeit von 7,76 m/s in Richtung 234º. Doch haltet eure Hüte fest, Böen von bis zu 10,8 m/s sind möglich! Luftdrucktechnisch bewegen wir uns im Normalbereich von 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit? Mit 48% sind wir ziemlich genau in der Mitte zwischen trockener Wüstenluft und tropischer Schwüle. Perfekt für alle Freunde des "Goldlöckchen-Klimas" - nicht zu trocken, nicht zu feucht, genau richtig! Zwar bleibt uns die Sonne mit einer Wolkendecke von 82% weitestgehend verborgen, doch auch ein leicht bewölkter Tag hat auf Mallorca seinen ganz eigenen Reiz. Und wer weiß - vielleicht bringt der leichte Regen mit einer Wahrscheinlichkeit von 52% neben neter Frische auch die eine ode andere Überraschung mit sich.