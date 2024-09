Ein recht bewölkter Tag erwartet uns in Sóller, Mallorca. Wolken dominieren den Himmel mit einer Wolkendecke von 70%, was zur bedeckten Atmosphäre des Tages beiträgt. Trotzdem bleibt die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 6%, also eher gering. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 7.39m/s aus Richtung 235º und bringt Böen von bis zu 11.42m/s mit sich.

Temperaturen mit leichtem Spielraum Die Temperaturen bleiben für Sóller recht stabil und gemäßigt, mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 19.3ºC am frühen Morgen und einer maximalen von 26.02ºC zur Mittagszeit. Nachmittags kühlt es auf erträgliche 23.26ºC ab, während die Nacht mit milden 20.5ºC endet. Das tatsächliche thermische Gefühl Was uns thermisch erwartet, liegt ziemlich nahe an den tatsächlichen Temperaturwerten. Das Gefühl am Morgen wird auf etwa 19.01ºC geschätzt, während es tagsüber auf 26.02ºC ansteigen wird. Nachmittags werden Sie sich eher wie bei 23.16ºC fühlen, während die Nacht sich mit 20.96ºC anfühlt. Obwohl es überwiegend bewölkt ist, bleibt das Wetter in Sóller doch relativ angenehm. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck für den Tag bleibt mit 1015 hPa im normalen Bereich. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 41%, was bei der heutigen Maximaltemperatur von 26.02ºC eine moderate Luftfeuchte bedeutet. Für diejenigen, die eine leichte Brise genießen, wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 7.39m/s aus einer Richtung von 235º wehen und Böen von bis zu 11.42m/s mitbringen. Insgesamt bleibt das Wetter in Sóller, trotz des überwiegenden Bewölkungszustandes, mäßig und angenehm, und bietet den Bewohnern und Besuchern die perfekte Möglichkeit, die natürliche Schönheit und Kultur, die diese atemberaubende Stadt auf der Insel Mallorca zu bieten hat, weiterhin zu genießen.