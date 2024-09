Bereiten Sie sich auf einen Tag unter dem klaren Himmel Mallorcas vor, in der malerischen Hafenstadt Port d'Andratx. Mit minimalen und maximalen Temperaturen, die harmonisch zwischen 23,49°C und 24,79°C pendeln, verspricht dieser spätsommerliche Tag ein Klima, das sich bestens eignet, um die natürlichen Schönheiten der Gegend zu genießen

Tagesspezifische Temperaturdetails

Beginnen Sie den Morgen mit milden 23,49°C, die sich wie ein sanfter Einstieg in den Tag anfühlen. Die Temperatur wird auf ihrem Höhepunkt von 24,79°C am frühen Nachmittag erreicht und bleibt bis in die Abendstunden angenehm, mit einem leichten Rückgang auf 23,7°C. Wenn Sie also einen Tag am Strand oder ein erfrischendes Bad im Mittelmeer planen, ist das Timing perfekt. Und wenn Sie am Abend in der urigen Altstadt flanieren möchten, freuen Sie sich auf angenehme 24,05°C.

Das thermische Gefühl im Tagesverlauf

Doch wie wir alle wissen, sind die gefühlten Temperaturen oftmals der entscheidende Faktor für unser Wohlbefinden. Und diese sehen für den 26. September in Port d'Andratx sehr gut aus: Morgens dürfen Sie sich auf 24,06°C freuen, tagsüber klettert das thermische Gefühl auf 25,39°C, nachmittags auf 24,42°C, und selbst nachts werden Sie noch 24,86°C auf der Haut spüren - ein klimatischer Verlauf, der optimal geeignet ist, diesen glanzvollen Ort in all seiner Vielfalt zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 79% und einer Windgeschwindigkeit von 8,71 m/s, die in Richtung von 220° weht, sind auch die übrigen Wettergegebenheiten problemlos genießbar. Die kräftigsten Windböen erreichen 13,2 m/s, bieten also nicht nur eine erfrischende Brise, sondern auch die einzigartigen, wildromantischen Segelerlebnisse, für die die Insel berühmt ist. Ein äußerst klarer Himmel mit einer Wolkendecke von lediglich 9% unterstreicht diesen traumhaften Tag, an dem kein Regen zu erwarten ist.

Insgesamt erwartet die Besucher und Einwohner von Port d'Andratx am 26. September 2024 ein traumhafter Tag unter der mediterranen Sonne - ideal für alle, die das facettenreiche Freizeitangebot vor Ort oder einfach nur das herrliche Wetter genießen möchten.