Wenn Sie sich wundern, was das Wetter in Palma de Mallorca am 27. September 2024 für Sie bereithält, dann sind Sie bei uns genau richtig. Nach aktuellem Stand der Wettervorhersage gibt es leichten Regen mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 56%. Die Wolkendecke bleibt jedoch relativ gering mit 24%, was darauf hindeutet, dass die Sonne immer wieder für angenehmes Licht sorgen wird. Ein idealer Tag also, um sich mit einem guten Buch auf einen überdachten Balkon zurückzuziehen und eine Verschnaufpause von der heißen spanischen Sonne zu genießen!

Temperaturverlauf über den Tag Die Temperaturen für den Tag zeigen ein moderates Klima, das sich über den Tag hinweg ändert. Die minimale Temperatur liegt bei 20,92ºC während die maximale Temperatur bei strammen 26,07ºC erreicht wird. Beginnend mit 22,63ºC am Morgen steigt die Temperatur auf bis zu 25,85ºC am Tag an. Zum Nachmittag hin kühlt es sich auf 22,87ºC ab und die Nacht wird mit einer angenehmen Temperatur von 21,03ºC enden. Gefühlte Temperaturen über den Tag Die gefühlten Temperaturen variieren im Laufe des Tages. Morgens beginnen wir mit 23,14ºC, bevor das Thermometer mittags auf 25,8ºC klettert. Am Nachmittag werden wir eine leichte Abkühlung auf 22,62ºC spüren. Abends können wir uns dann auf eine gefühlte Temperatur von 20,62ºC einstellen, ideal für den Genuss eines späten Abendessens im Freien. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Was die allgemeinen atmosphärischen Bedingungen betrifft, so haben wir einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 50%. Es gibt einen leichten Wind, der mit 6,07 m/s aus Richtung 267º weht. Es sollten sich jedoch auch auf Böen von bis zu 9,71m/s vorbereitet werden. Also halten Sie Ihre Hüte fest, wenn Sie planen, am Strand spazieren zu gehen.