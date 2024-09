Herzlich willkommen zur aktuellen Wetterprognose für Sóller auf Mallorca, gebracht von Ihrem lokalen Meteorologen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Wetter in Sóller am 27. September 2024. Bereiten Sie sich auf leichten Regen, gemäßigten Wind und Temperaturen zwischen knapp 20 und über 25 Grad Celsius vor. Obwohl es regnet, beträgt die Luftfeuchtigkeitsrate nur 50% und die Wolkendecke nur 23%, was auf einen eher gemischten Tag hindeutet.

Kühler Morgen, milder Tag Für den Beginn des Tages erwarten wir eine Temperatur von rund 21.56 Grad Celsius, die sich zum Mittag auf 25.14 Grad erhöht. Zum Nachmittag kühlt es sich dann wieder auf etwa 20.94 Grad ab. In der Nacht sinken die Temperaturen noch etwas weiter und erreichen ihren Tiefststand bei 19.96 Grad Celsius. Tragen Sie also unterschiedliche Schichten Kleidung, um sich auf die über den Tag variierenden Temperaturen einzustellen. Fühlbarkeiten schwanken geringfügig Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei etwa 22.12 Grad Celsius, nahe der tatsächlichen Temperatur. Am Tag wird sie etwa 25.02 Grad betragen, und am Nachmittag sinkt sie auf 20.68 Grad Celsius. Die gefühlte Temperatur in der Nacht wird voraussichtlich bei 19.66 Grad Celsius liegen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das thermische Gefühl den tatsächlichen Temperaturen sehr nahe kommt. Gemäßigter Wind und stabiler Druck Wir erwarten einen Atmosphärendruck von 1013 hPa, der für eine stabile Wetterlage sorgt. Der Wind wird in der Regel mit einer Geschwindigkeit von 4.89 m/s aus der Richtung 348º wehen, wobei es zu Böen von bis zu 7.91 m/s kommen kann. Trotz dem erwarteten leichten Regen bleibt das Wetter relativ ausgeglichen, und extreme Bedingungen sind nicht zu erwarten. Wir hoffen, dass diese Wettervorhersage Ihnen hilft, sich auf den Tag vorzubereiten und sich entsprechend anzuziehen. Sóller bietet auch bei leichtem Regen eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Bleiben Sie also sicher und genießen Sie Ihren Aufenthalt. Bis zur nächsten Vorhersage.