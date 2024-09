Eine leichte Abkühlung erwartet uns am heutigen Tag in unserem geliebten Santa Ponsa. Genießen Sie trotz der vorhergesagten leichten Regenfälle die angenehmen Temperaturen und die schöne Atmosphäre unserer Stadt. Bewölkt wird es zu 33%, also lassen Sie sich nicht entmutigen, den Tag in vollen Zügen zu genießen.

Temperatur Details Die Temperaturen werden heute recht mild sein. Es erwartet uns eine Mindesttemperatur von 18.37ºC und sie kann auf maximal 22.04ºC ansteigen. Besonders am Tag wird das Thermometer auf etwa 21.09ºC klettern, während es am Nachmittag zu leichten Abkühlungen auf etwa 20.29ºC kommt. Die Nacht wird uns mit einer gemütlichen Temperatur von etwa 18.56ºC begrüßen. Gefühlte Temperaturen Jetzt, weil wir wissen, dass es nicht nur auf die gemessene Temperatur ankommt, sondern auch darauf, wie sich das Klima anfühlt, kann das thermische Gefühl heute Morgen rund 18.59ºC betragen, quasi gleich wie die gemessene Temperatur. Am Tag beläuft es sich auf etwa 20.61ºC, leicht weniger als die gemessene Temperatur. Am Nachmittag sinkt es auf rund 19.76ºC und in der Nacht werden Sie ungefähr 18.01ºC fühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Einwohner von Santa Ponsa können mit einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa rechnen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt heute moderate 52%. Für alle Fans von Wind und frischer Luft: Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 6.21m/s aus der Richtung 354º und es können Böen von 8.13m/s auftreten. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt heute bei 54%, ein passender Tag also, um den Regenschirm mitzunehmen. Wie immer, wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag in Santa Ponsa. Genießen Sie das friedlich-prasselnde Geräusch des Regens und erfreuen Sie sich an den erfrischenden Windböen. Bleiben Sie sicher und mach das Beste aus dem heutige Tag!