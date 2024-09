Im Laufe des Tages erwartet uns in Alcúdia ein leichter Regen, der unseren Tag ein wenig grau erscheinen lässt. Mit Temperaturen von bis zu 22,75ºC und einer minimalen Temperatur von 17,7ºC haben wir dennoch einen gemäßigten Tag vor uns. Der Himmel wird größtenteils bewölkt sein, mit einer Wolkendecke von 85%, was zusammen mit der erwarteten Regenwahrscheinlichkeit von 62% einen gemütlichen, regnerischen Tag auf unserer lieblichen Insel Mallorca ausmacht.

Temperaturen im Detail

Am Morgen starten wir mit frischen 17,7ºC in den Tag. Im Laufe des Tages erwarten wir eine maximale Temperatur von 22,75ºC, eine angenehme Wärme für Ende September. Am Nachmittag bleibt es mit 22,12ºC noch immer mild, bevor die Temperaturen in der Nacht auf 19,69ºC absinken.

Das Gefühlstemperatur

Trotz der relativ milden Temperaturen dürfen wir nicht vergessen, dass das gefühlte Klima oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht. Morgens werden wir uns bei 17,48ºC etwas fröstelig fühlen, während wir tagsüber ein eher mildes Thermometer von 22,44ºC erleben. Der Nachmittag bleibt mit gefühlten 21,93ºC warm, bevor es nachts auf 19,57ºC absinkt.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1024 hPa, eine recht typische Zahl für den Hochsommer auf Mallorca. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 52%. Der Wind zeigt sich mit einer Geschwindigkeit von 3,77 m/s aus Richtung 182º etwas launisch. Auch können Böen von bis zu 4,52 m/s auftreten. Alles in allem erwartet uns ein etwas regnerischer, aber dennoch angenehmer Tag in Alcúdia. Trotz des Regens bietet uns der milde Herbsttag noch immer erstklassige Möglichkeiten, die Schönheit Mallorcas zu genießen. Immerhin kennen wir das Sprichwort: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Also ziehen Sie Ihre Regenjacke an und machen Sie das Beste aus diesem Tag auf unserer schönen Insel!