Ein bisschen Wolken, ein wenig Regen und Temperaturen knapp über 20 Grad - so lässt sich das heutige Wetter in Cala Millor, auf der wunderschönen Insel Mallorca, auf den Punkt bringen. Wärmer und trockener als der Rest Deutschlands, präsentiert sich das balerarische Eiland als willkommene Abwechslung zum heimischen Herbstwetter. Doch beginnen wir mit den genauen Details für den heutigen Tag.

Temperaturdetails für den Tag

Heute erwartet uns in Cala Millor ein Temperaturspektrum, das von einem Minimum von 17.99ºC bis zu einem Maximum von 21.35ºC reicht. Am Morgen zeigt das Thermometer angenehme 18.1ºC, erwärmt sich tagsüber auf 20.79ºC, nur um am Nachmittag sogar noch ein kleines bisschen auf 20.96ºC zu steigen. Und auch in der Nacht gibt es keine großen Temperatureinbrüche zu erwarten, das Quecksilber sinkt lediglich auf 19.67ºC.

Gefühlte Temperaturen - wie warm ist es wirklich?

Auch das gefühlte Thermometer bleibt heute konstant in angenehmen Zonen. Morgens fühlt es sich mit 17.61ºC etwas frischer als eigentlich gemessen an. Tagsüber und am Nachmittag entspricht die gefühlte Temperatur mit 20.44ºC und 20.73ºC nahezu der gemessenen Temperatur. Auch in der Nacht, wenn es sich mit 19.42ºC etwas kühler anfühlt, kann man von gemütlichen Temperaturen sprechen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - das Detailprogramm

Nicht nur Temperatur und gefühlte Temperatur sorgen für den Wohlfühlfaktor bei unserem Wetter. Auch Details wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind spielen eine Rolle. Der atmosphärische Druck wird auf 1025 hPa geschätzt und die Luftfeuchtigkeit beträgt heutige 58%. Es wird eine sanfter Wind mit 4.72 m/s erwartet, der aus Richtung 173º weht, mit Böen, die bis zu 4.45 m/s erreichen. Zudem beträgt die Wolkendecke 83% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 66%. Also nicht vergessen, den Schirm einzupacken!

Fazit: Mallorca zeigt sich auch Ende September von seiner angenehmen Seite. Mit Temperaturen knapp über 20 Grad Celsius und einer leichten Brise ist es in Cala Millor für einen gemütlichen Strandspaziergang wie geschaffen.