Das Wetter in Santanyí wird uns am 29. September 2024 einen Hauch von Nostalgie bringen, als uns leichter Regen auf diesen wunderschönen Tag einstimmt. Mit Minimaltemperaturen von 18,23ºC und einer Maximaltemperatur von 22,13ºC wird der Himmel größtenteils bewölkt bleiben, aber das wird der Schönheit des Tages nichts anhaben können. Wir sollten uns auf realistische Temperaturen zwischen 18,31ºC in der Frühe und 20ºC in der Nacht einstellen.

Temperaturen des Tages Beginnen wir den Tag mit einer Morgenfrische von etwa 18,31ºC. Dieser Temperaturwert steigt im Tagesverlauf auf durchschnittlich 21,2ºC und erreicht am Nachmittag einen Höhepunkt von 21,22ºC. In der Nacht sinkt die Temperatur etwas ab und erreicht bequeme 20ºC - ideal für einen gemütlichen Abendausflug oder einen entspannten Aufenthalt im Freien. Gefühlte Temperaturen Das Thermometer mag 18,31ºC anzeigen, aber tatsächlich wird das Wetter am Morgen mit 18,13ºC etwas kühler gefühlt. Tagsüber wird das Thermometer auf 21,2ºC steigen, aber wir werden uns bei einer gefühlten Temperatur von 20,99ºC wohlfühlen. Selbst am Nachmittag und in der Nacht bleibt diese gefühlte Temperatur bei etwa 20,99ºC bzw. 19,81ºC konstant, was uns ein angenehm gemäßigtes Klima beschert. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei 1025 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 62%. Was den Wind betrifft, so rechnen wir mit einer Geschwindigkeit von 4,04m/s in Richtung 176º und Böen von bis zu 4,1m/s. Auch wenn die Wolkendecke mit einer Dichte von 88% recht hoch ist, ist die Regenwahrscheinlichkeit nur 20%, so dass wir eher mit einem von Wolken durchsetzten Himmel als mit tatsächlichen Regenschauern rechnen können.