Einen freundlichen Gruß, liebe Leser! Es ist wieder an der Zeit, dass wir Ihnen die neuesten Wetteraktualisierungen für Sóller am 1. Oktober 2024 präsentieren. Mit wenigen Wolken am Himmel erwartet uns ein insgesamt angenehmer Herbsttag. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Prognose, die Temperaturen und was Sie für diesen Tag erwarten können.

Temperaturen Die frischen Herbsttemperaturen sind langsam auf dem Vormarsch. Für den 1. Oktober zeigen die Prognosen eine minimale Temperatur von 16,98ºC und eine maximale Temperatur von 25,3ºC. Der Morgen lässt uns mit 17,02ºC sanft erwachen, während die Temperatur tagsüber auf 25,04ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es sich ein wenig auf 22,41ºC ab und abends werden es angenehme 20,09ºC sein. Gefühlte Temperaturen Was die gefühlten Temperaturen angeht, so liegen diese morgens bei 16,76ºC - ein Hauch kühler als die tatsächliche Temperatur, gefolgt von 24,72ºC während des Tages. Am Nachmittag wird es mit 22,35ºC leicht erfrischend, während die Nachttemperatur mit 20,14ºC nahezu identisch mit der tatsächlichen Temperatur ist. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atlantische Hochdruck beeinflusst unsere Region mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 43% im angenehmen Bereich, was ein trockenes und komfortables Klima verspricht. Mit Windgeschwindigkeiten von 2,61m/s aus Richtung 256º und Böen von 2,75m/s ist der Tag perfekt, um einen kurzen Herbstspaziergang zu machen. Auch wenn die Wolkendecke bei 16% liegt, bleibt das Risiko von Regen an diesem Tag auf 0%, also lassen Sie Ihren Regenschirm ruhig zuhause. Somit steht einem angenehmen Herbsttag in Sóller nichts im Weg. Genießen Sie das Traumwetter und schätzen Sie die Schönheit unseres schönen Inseljuwels Mallorca. Bleiben Sie mit uns dran für tägliche Updates und Prognosen zum Wetter auf Mallorca!