Ein wunderbarer oktoberlicher Tag erwartet uns heute in Alcúdia. Der strahlende Himmel lässt nur ein paar Wolken durch und die Temperaturen bieten uns, wie gewohnt, ideale Voraussetzungen für einen Tagesausflug. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die detaillierten Wetterinformationen.

Das Thermometer zeigt angenehme Zahlen

Die Temperaturen in Alcúdia halten erwartungsgemäß ihre angenehme Herbstlinie. Heute erwarten uns minimale Werte von 18.99ºC und maximale Höhepunkte bei 26.16ºC. Der Tag startet kühl mit morgendlichen 18.99ºC, steigt zur Mittagszeit auf 24.88ºC und kühlt am Nachmittag auf 22.65ºC ab. In der Nacht werden uns milde 21.97ºC begleiten.

Das Gefühl auf der Haut

Die gefühlten Temperaturen bleiben auch stabil und äußerst angenehm. Morgens erwarten uns 18.93ºC, während wir am Tag ein Maß von 24.65ºC erwarten dürfen. Zum Ausklang des Tages fühlen wir in der Nacht angenehme 22.02ºC. Am Nachmittag hat das Thermometer sein Gefühl bei 22.62ºC.

Atmosphärische Gegebenheiten und sanfter Wind

In Bezug auf weitere meteorologische Faktoren haben wir einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 47 %. Der leichte Brise, die wir in Alcúdia so schätzen, bleibt uns erhalten, mit einer Windgeschwindigkeit von 3.57m/s aus Richtung 333º, wobei Böen ebenfalls eine Geschwindigkeit von 3.57m/s erreichen können.

Zum Abschluss bleibt zu sagen, dass wir nicht mehr als 18 % Wolkendecke erwarten dürfen und die Regenwahrscheinlichkeit fast null ist. Ein perfekter Tag, um draußen in Alcúdia zu genießen. Machen Sie das Beste daraus!