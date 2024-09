Heute werfen wir einen Blick auf das Wetter im malerischen Seebad Cala Rajada, auf unserer geliebten Insel Mallorca, am Dienstag, den 1. Oktober 2024. Der Tag präsentiert sich mit ein paar Wolken, jedoch bleibt es überwiegend sonnig. Erfreulicherweise besteht keine Regenwahrscheinlichkeit, sodass Sie Ihren Tag im Freien planen können.

Temperaturen des Tages

Die Tageswerte stellen sich als angenehm und ausgeglichen dar. Kurz nach Sonnenaufgang können wir mit minimalen Temperaturen von 19.83ºC, steigend bis auf erfreuliche 24ºC in der Tagesmitte rechnen. Die spezifischen Werte teilen sich wie folgt auf: am Morgen werden angenehme 19.9ºC erwartet, am Tag können wir einen Anstieg auf 23.34ºC erleben, während am Nachmittag die Temperaturen leicht auf 22.34ºC sinken. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Temperatur dann milde 21.47ºC erreichen.

Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada

Die gefühlten Temperaturen - diese Werte repräsentieren, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt - ähneln stark den tatsächlichen Temperaturen. Morgens können wir mit 19.88ºC starten, während der höchste Wert des Tages bei 23.3ºC liegt. Der Nachmittag lässt uns dann ein Gefühl der 22.35ºC verspüren. In der Nacht wird es sich schließlich wie 21.5ºC anfühlen.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Unter Betrachtung des atmosphärischen Drucks und der Luftfeuchtigkeit können wir heute einen stabilen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 60% vorweisen. Beide Aspekte sind typisch für einen Oktobertag auf Mallorca und versprechen eine ausgewogene Mischung aus Frische und Wärme. Der Wind wird durchschnittlich mit 5.37m/s wehen und auf 5.89m/s auffrischen, wobei er aus der Richtung 169º kommt. Trotz der 19% Wolkenbedeckung haben wir heute eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, sodass uns ein weiterer trockener Herbsttag erwartet.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der heutige Wetterbericht mit leicht bedecktem Himmel, angenehmen Temperaturen, guter Luftfeuchtigkeit und leichten Brisen einen weiteren herrlichen Tag in Cala Rajada verspricht. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen, egal ob beim Flanieren durch den Hafen, einer Radtour durch die ländliche Gegend oder vielleicht einfach nur beim Entspannen am Strand. Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen.