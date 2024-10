Der idyllische Hafenort Port d'Andratx auf Mallorca erwartet am 3. Oktober 2024 einen eher nassfrischen Herbsttag. Trotzdem können sich Einwohner und Besucher auch auf angenehme Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad freuen. Der allmorgendliche Sonnenaufgang könnte allerdings von leichtem Regen getrübt werden und die hohen Temperaturen vom Tage werden der Nacht Platz machen. Detaillierte Angaben zum Tagesverlauf finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Temperaturen:

Bringen Sie Ihren Regenschirm mit, wenn Sie morgens hinausgehen! Die Mindesttemperatur liegen um angenehme 20,15 Grad Celsius, während für den Nachmittag Temperaturen von etwa 21,38 Grad zu erwarten sind. Im Tagesverlauf kann die Temperatur auf bis zu 24,37 Grad Celsius ansteigen - perfekt für einen Spaziergang am Hafen, solange Sie Ihren Regenschirm nicht vergessen!

Gefühlte Temperaturen:

Natürlich kann das subjektive Temperaturempfinden je nach Wetterbedingungen variieren. Am Morgen liegt die gefühlte Temperatur bei etwa 20,39 Grad Celsius, während sie tagsüber auf bis zu 21,57 Grad Celsius ansteigt. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei zirka 21,11 Grad Celsius, bevor sie in der Nacht auf rund 21,48 Grad Celsius sinkt. Die kühle Brise am Abend kann nach einem heißen Tag wirklich erfrischend sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind:

Der atmosphärische Druck liegt bei etwa 1010 hPa und es wird eine Luftfeuchtigkeit von rund 52% erwartet. Der Nordwest-Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 14,12m/s und kann in Böen bis zu 14,28m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 65% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei beachtlichen 88%. Bitte achten Sie auf regensichere Kleidung und feste Schuhe, wenn Sie vorhaben, die wunderschöne Port d'Andratx-Region zu erkunden.