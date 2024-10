Auf der wunderschönen Insel Mallorca ist das Wetter nicht immer vorhersehbar, aber unsere aktuellen Prognosen weisen auf einen leichten Regen hin, der den heutigen Tag dominieren wird. In der Hauptstadt Palma erwartet uns ein überwiegend milder Tag mit moderaten Temperaturen und einer garantierten Regenwahrscheinlichkeit. Es gibt keinen Zweifel, es ist Zeit, die Regenschirme auszupacken und den herbstlichen Charme von Palma in seiner vollen Pracht zu genießen.

Gemäßigte Temperaturen sorgen für eine angenehme Brise

Während der gesamten Tageszeit werden wir eine Bandbreite an Temperaturen erleben, die Staunen auslösen werden. Nach unseren aktuellen Vorhersagen erwarten wir eine minimale Temperatur von 17,93ºC und eine maximale Temperatur von 23,01ºC. Vom kühlen Morgen mit 17,93ºC über einen warmen Tag mit 22,64ºC bis hin zu einem angenehmen Abend mit 21,15ºC und einer etwas kühleren Nacht mit 18,16ºC ist alles dabei.

Thermisches Gefühl: Eine leichte Abweichung von den tatsächlichen Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich geringfügig von den tatsächlichen Temperaturen, wobei eine minimale Variation meist auf die Windgeschwindigkeit zurückzuführen ist. So erwarten wir ein morgendliches thermisches Gefühl von 17,87ºC, das im Tagesverlauf auf 22,16ºC steigt, am Nachmittag auf angenehme 20,97ºC abfällt und sich in der Nacht bei etwa 18,09ºC einpendelt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse: Bereiten Sie sich auf eine frische Brise vor

Die Atmosphäre zeigt heute einen Druck von 1013 hPa an, was auf stabile Wetterbedingungen hinweist. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 46% ist die Luft relativ trocken trotz des vorhergesagten leichten Regens. Der Wind weht aus Richtung 222° mit einer Geschwindigkeit von 4,17 m/s, wobei Böen bis zu 6,1 m/s erreichen können, was eine frische Brise verspricht. Trotz des leichten Regens wird der Himmel überwiegend klar sein, da die Wolkendecke nur 7% beträgt.