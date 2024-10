In diesen kühlen Herbsttagen erweist sich Mallorca erneut als Ort der wechselnden Wetterbedingungen. Unsere idyllische Hafenstadt Port d'Andratx, bekannt für ihre pittoresken Ansichten und friedlichen Lebensstil, wird am 4. Oktober 2024, wie die Prognose zeigt, vom leichten Regen besucht. Dabei zieht ein Hauch von Frische durch die Stadt, der die Hitze des Sommers endgültig vertreibt.

Temperaturverlauf im Tagesüberblick

Die Temperaturen werden sich im Laufe des Tages nur geringfügig verändern, dabei schwankend zwischen minimalen 20.25ºC und maximalen 21.13ºC. Am Morgen können wir mit 20.87ºC rechnen. Für den Rest des Tages wird die Temperatur auf etwa 20.77°C am Tag und 21.02ºC am Nachmittag fallen. In der Nacht werden die Temperaturen dann auf 20.25ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Trotz des leichten Regens wird die gefühlte Temperatur kaum von der tatsächlichen abweichen. Morgens könnten wir eine gefühlte Temperatur von 20.84ºC erwarten, während sie am Tag auf 20.6ºC und am Nachmittag auf 20.98ºC ansteigen wird. Nachts können wir eine minimale gefühlte Temperatur von 20.18ºC vorhersagen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Begleitet vom leichten Regen wird der Atmosphärendruck auf 1013 hPa und ein Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 65 erwartet. Der Wind wird aus Richtung 314º mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6.24m/s wehen und in Böen sogar auf 6.4m/s ansteigen. Der Himmel wird überwiegend klar sein, mit nur 2% Wolkendecke.