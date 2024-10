Zum Start in den Oktober präsentiert sich das Wetter in Santanyí wechselhaft. Laut unserer Vorhersage dürfen wir uns auf einen Tag mit leichtem Regen einstellen. Die Temperaturen pendeln dabei zwischen verhältnismäßig milden 18,95°C und einem Tageshöchstwert von 22,8°C. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 80% sollten Sie also besser den Schirm nicht vergessen, wenn Sie vor die Tür gehen.

Temperaturspektrum im Tagesverlauf Vom Morgen bis zur Nacht erwartet Santanyí ein stetiger Wechsel der Temperaturen: Der Tag begrüßt uns mit frischen 18,99°C und steigt am Mittag bis auf 22,79°C an. Im Laufe des Nachmittags kühlt es sich dann etwas auf 20,78°C ab, bevor uns die Nacht mit 19,69°C einholt. Trotz des Regens bleibt es mithin angenehm warm. Die gefühlte Temperatur Wichtig ist jedoch nicht nur die gemessene, sondern auch die gefühlte Temperatur. Unser Körper nimmt das Wetter häufig anders wahr als das Thermometer es misst. So werden Sie den Morgen mit etwa 18,9°C erleben, während Sie im Tagesverlauf ein thermisches Gefühl von bis zu 22,48°C verspüren können. Ab Nachmittag liegt das gefühlte Temperaturniveau bei etwa 20,48°C und in der Nacht bei 19,62°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zunächst zu den atmosphärischen Bedingungen: Der Luftdruck beläuft sich auf 1013 hPa und unserer Prognose zufolge erwartet uns eine Luftfeuchtigkeit von 52%. Und der Wind? Dieser weht mit einer Geschwindigkeit von 5,16 m/s und kommt aus Richtung 225º. Dabei kann es in Böen auf bis zu 6,7 m/s kommen. Also bitte ziehen Sie sich angemessen an, wenn Sie raus gehen. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich durch unser tagesaktuelles Wettergeschehen auf dem Laufenden halten. Ihre lokale Wettervorhersage für Santanyí - präzise, verlässlich und immer aktuell.