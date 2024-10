Liebe Leserinnen und Leser, jetzt ist es wieder an der Zeit, Sie über das Wetter in der schönen Stadt Alcúdia auf der sonnigen Insel Mallorca für den 06. Oktober 2024 zu informieren. Erfreuen Sie sich an einem Tag, der von überwiegender Bewölkung geprägt sein wird, während wir uns um die genauen Wetterdaten kümmern. Wir können Ihnen schon jetzt verraten, dass es ein relativ warmes Wetter mit angenehmen Temperaturen erwarten lässt.

Temperaturen des Tages

Für den Morgen können Sie sich auf eine Temperatur von angenehmen 20.85ºC einstellen. Steigen Sie aus dem Bett und begrüßen Sie den Tag mit einem heißen Kaffee. Im Laufe des Tages erwartet die Bürger und Besucher von Alcúdia die maximale Temperatur von warmen 27.28ºC. Der Nachmittag kühlt sich leicht auf etwa 25.77ºC ab und am Abend, wenn der Himmel sich mit Sternen füllt, können Sie mit etwa 22.86ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Wir alle wissen, dass die tatsächliche Temperatur oft nicht das ist, was unser Körper wahrnimmt. Deshalb wollen wir Ihnen auch die gefühlten Temperaturen nicht vorenthalten. Am frühen Morgen werden Sie etwa 21.34ºC fühlen. Wenn die Sonne ihren Zenit erreicht, werden Sie eine gefühlte Temperatur von 28.2ºC erleben. Mit dem Absinken der Sonne am Nachmittag fühlt sich die Temperatur auf etwa 25.92ºC abgekühlt an und in der kühleren Nacht werden Sie eine Temperatur von 23.32ºC wahrnehmen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die technischeren meteorologischen Aspekte betrifft, so wird der Atmosphärendruck bei etwa 1010 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 57%. Was den Wind betrifft, so wird dieser aus der Richtung 210º mit einer Geschwindigkeit von 4.98m/s wehen, mit Böen die Geschwindigkeiten bis zu 8.28m/s erreichen können.

Alles in allem können wir einen angenehm warmen Tag erwarten, der sich für einen gemütlichen Spaziergang oder einen Besuch der örtlichen Sehenswürdigkeiten eignet. Genießen Sie Ihr Wochenende und denken Sie daran, immer ein Lächeln auf Ihrem Gesicht zu tragen, egal welches Wetter uns erwartet!