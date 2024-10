Freuen Sie sich auf einen gemäßigt kühlen, regnerischen Tag in Sóller, Mallorca, am 7. Oktober 2024. Die Temperaturen schwanken zwischen milden und angenehm warmen Werten, und der leichte Regen sorgt für eine willkommene Abkühlung von der sonst so warmen Mittelmeersonne. Obwohl der Himmel bewölkt sein wird, geben die gemäßigten Temperaturen den perfekten Vorwand, um Innenaktivitäten zu genießen oder sich einfach mit einem guten Buch zurückzulehnen und den Regentropfen zuzuhören.

Temperaturprognose Laut unserer Vorhersage liegt die minimale Temperatur bei 21,21°C und die maximale bei 28,07°C. Der Morgen startet mit milden 21,35°C, tagsüber wird es mit 27,81°C angenehm warm, am Nachmittag kühlt es auf 24,09°C ab und in der Nacht erwartet uns eine angenehme Temperatur von 22,55°C. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl, das durch die Kombination von Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit bestimmt wird, wird morgens bei 21,55°C liegen, tagsüber bei 27,92°C, nachmittags bei 24,17°C und nachts bei 22,87°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der barometrische Druck beträgt voraussichtlich 1009 hPa und die Luftfeuchtigkeit 46%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,16 m/s aus 155º wehen, mit Böen von bis zu 8,88 m/s. Bereiten Sie sich also auf einen frischen Tag vor, und denken Sie daran, Ihren Regenschirm nicht zu vergessen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 60% liegt. Obwohl das Wetter in Sóller etwas wechselhaft sein kann, bietet es Ihnen dennoch eine einzigartige Gelegenheit, die natürliche Schönheit der Region zu genießen. Von der malerischen Bucht bis zu den charmanten engen Gassen der Altstadt - Sóller ist immer einen Besuch wert, egal bei welchem Wetter. Beenden Sie Ihren Tag in einem der gemütlichen Cafés und genießen Sie die entspannte mallorquinische Lebensart.