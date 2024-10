Der heutige Wetterbericht für Santanyí lässt uns aufatmen: Wir dürfen uns auf angenehme Temperaturen trotz einer geschlossenen Wolkendecke freuen. Ein Mix aus Wärme und leichte Frische, ideal für Ausflüge oder einfach zum Genießen der natürlichen Landschaft unseres geliebten Santanyí. Keine Spur von schlechtem Wetter, da sich die Regenwahrscheinlichkeit auf glückliche 0% beläuft.

Temperaturverlauf des Tages

Die Temperaturen kommen uns heute besonders entgegen. Der Morgen startet bereits mild mit erwarteten 22.03°C. Im Laufe des Tages wird es noch etwas wärmer, wir prognostizieren bis zu 25.29°C. Selbst zum Abend hin bleiben wir in einem komfortablen Bereich, der Nachmittag gibt uns 23.96°C und die Nacht kühlt nur minimal auf 23.93°C ab. Trotz der Wolkendecke liegen die Höchstwerte somit bei erfreulichen 25.5°C und die Tiefstwerte belaufen sich auf immer noch angenehme 21.97°C.

Das Gefühl auf der Haut: Gefühlte Temperaturen

Wir alle wissen, es gibt oft einen Unterschied zwischen der tatsächlichen Temperatur und der, die wir empfinden. Doch heute sind diese Unterschiede glücklicherweise gering. Mit gefühlten 22.64°C am Morgen, 25.57°C im Tagesverlauf sowie 24.42°C am Nachmittag und 24.44°C in der Nacht liegen die empfundenen Werte sehr nah an den tatsächlichen Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf die Atmosphäre

Auch die Atmosphäre zeigt sich heute von ihrer angenehmen Seite. Mit einem atmosphärischen Druck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65% finden wir uns in einer rein angenehmen Lage. Hinzu kommt ein moderater Wind mit einer Geschwindigkeit von 6.39m/s aus Richtung 143°, der sogar Böen von bis zu 10.97m/s mit sich bringt. Hier ist also ein wenig Vorsicht geboten, doch alles in allem sorgt die Kombination aus Temperatur, Druck und Feuchtigkeit für hervorragende Outdoor-Bedingungen.

Fazit des Tages: Trotz Bewölkung angenehm mild und trocken - Santanyí bietet uns erneut ein herrliches Klima zum Leben und Genießen. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und -vorhersagen aus der Region.