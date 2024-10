Die Perle des nördlichen Mallorca, Alcúdia, bereitet sich auf einen Tag mit mäßigem Regen vor. Die Einheimischen und Besucher sind dazu angehalten, ihre Pläne entsprechend anzupassen und ihre Regenschirme in Griffweite zu halten. Die Temperaturen sind dennoch mild, mit erwarteten Höhen und Tiefen, die Freude auf die herannahende Herbstsaison versprechen.

Temperatur

Die Temperatur für den bevorstehenden Tag wird variieren, mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 20,82 ºC in den frühen Morgenstunden und einer maximalen Temperatur von 25,11 ºC in der Tagesmitte. Morgens wird es ein erfrischendes 20,82 ºC geben, während wir einen ziemlich milden 24,65 ºC für tagsüber erwarten, gefolgt von einem Rückgang auf 22,85 ºC am Nachmittag. Der Abend kühlt weiter ab, mit einer geschätzten Temperatur von 21,81 ºC in den späten Abendstunden.

Gefühlte Temperatur

Unser Körper kann die Temperatur anders wahrnehmen, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit. Die gefühlte Temperatur, auch als Windchill-Faktor bekannt, für den morgigen Tag wird recht nahe an der realen Temperatur liegen, mit 21.18 ºC am Morgen, 24.58 ºC tagsüber, 22.55 ºC am Nachmittag und 21.8 ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir verfolgen auch die atmosphärischen Bedingungen sorgfältig. Der Luftdruck wird etwa bei 1008 hPa liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 54 %. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,75 m/s aus Richtung 263º blasen, mit Böen, die bis zu 12,1 m/s erreichen könnten. Beachten Sie, dass solche Bedingungen das Fahrverhalten beeinflussen können. Die Wolkendecke beträgt 24 %, bietet also stellenweise Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 100 % besorgniserregend hoch.

Wir hoffen, dass diese umfassende Wettervorhersage hilft, Ihre Aktivitäten in Alcúdia am 8. Oktober 2024 zu planen. Denken Sie daran, immer den lokalen Wetterbericht zu überprüfen, bevor Sie das Haus verlassen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter, egal was es uns bringt.