Der malerische Küstenort Santanyí auf der traumhaften Insel Mallorca präsentiert sich am heutigen 8. Oktober 2024 mit einem Mix aus angenehmen Temperaturen und leichtem Regen. Trotz der feuchten Bedingungen lockt das mediterrane Klima mit milden Temperaturen und erfrischenden Windböen, die den Regen nur noch angenehmer machen.

Ein Blick auf die Thermometerwerte

Der Tag startet mit milden 22.3ºC am Morgen, steigt auf angenehme 23.14ºC am Tag an und senkt sich am Nachmittag auf erfrischende 22.1ºC. Der Abend lässt uns mit 22.16ºC in eine ruhige, kühle Nacht übergehen. Trotz der minimalen Temperatur von 21.08ºC und der maximalen Temperatur von 23.96ºC, verspricht der Tag, angenehm mild zu bleiben.

Die gefühlten Temperaturen

Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen spielen eine Rolle, auch das thermische Gefühl entscheidet, wie wir das Wetter wahrnehmen. Am Morgen liegt dieses bei 22.57ºC, aber das Thermometer klettert tagsüber auf 22.97ºC. Am Nachmittag lädt ein gefühltes Temperaturminimum von 21.93ºC zu einer entspannten Siesta ein, während die Nacht mit 22.26ºC abschließt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen an diesem Tag zeichnen sich auch durch einen Atmosphärendruck von 1009 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 56% aus. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11.48m/s in Richtung 261º und kann in Böen bis zu 14.4m/s erreichen. Die Wolken bedecken 32% des Himmels, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%, sodass einen leichten Regenschauer zu erwarten ist.

Zusammenfassend bietet der heutige Tag in Santanyí ein mildes Klima mit einem leichten Regenschauer, der die natürliche Schönheit dieser Insel nur noch hervorhebt. Genießen Sie einen Spaziergang am Strand oder ein gemütliches Essen in einem der vielen charmanten Restaurants dieses zauberhaften Ortes.